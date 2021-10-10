حاز المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا، وهي المنافسة الأشهر في لعبة كمال الأجسام.

واستضافت مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية البطولة، حيث تفوّق "بيغ رامي" فيها على منافسه الأمريكي براندون كاري وصيف عام 2019. والعام الماضي فاز "بيغ رامي" للمرة الأولى بمتسر أولمبيا كأول مصري في التاريخ يفوز باللقب.

وحصل بيغ رامي على جائزة بقيمة 400 ألف دولار.

وعدم تحديد الوزن يُعدّ من مزايا مسابقة مستر أولمبيا الأشهر.

وظهر "بيغ رامي" على المسرح ببنيته التي تزن 300 رطل (136 كيلوغراماً). واحترف هذا النوع من الرياضة في عام 2013، عندما فاز بجائزة "نيويورك برو" للعام نفسه.

ونال "بيغ رامي" شهرته الواسعة عندما تُوّج كأول مصري بلقب مستر أولمبيا، متربعاً على عرش رياضة كمال الأجسام.