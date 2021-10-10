حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق "مرسيدس" المركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى ببطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات، الأحد.

وبهذا الفوز، يُحقق بوتاس انتصاره الأول في هذا الموسم، والذي يشمل 58 دورة في حلبة إسطنبول. فيما اكتفى لويس هاميلتون زميل بوتاس باحتلال المركز الخامس وفقد صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لماكس فرستابن سائق "رد بول".

واحتلّ فرستابن (24 عاماً) المركز الثاني وتأخّر بفارق 14.584 ثانية عن السائق الفنلندي في أجواء ماطرة في حلبة إسطنبول بارك، ليحول تأخره، بفارق نقطتين عن هاميلتون، دون التصدّر بفارق ستّ نقاط قبل آخر ستة سباقات في الموسم.

واحتلّ سيرجيو بيريز سائق "رد بول" المركز الثالث، فيما جاء شارل لوكلير سائق "فيراري" رابعاً، ومتقدماً على هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي انطلق من المركز 11 بسبب عقوبة على تغيير محرك سيارته.

وقال بوتاس الذي انطلق من الصدارة ولم يتعرّض لأي منافسة جديّة: "لقد مرّ وقت طويل، لكن تنتابني مشاعر جيدة. أعتقد من جانبي أنه من المحتمل يكون أفضل سباق في مسيرتي".

وأضاف: "باستثناء الانزلاق قليلاً، كانت كل الأمور تحت السيطرة".

وهذا أول فوز للسائق الفنلندي منذ سباق روسيا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وخاض فرستابن، الذي انطلق من الصف الأمامي، سباقاً هادئاً وقال إنّ الأمر كله كان يتعلق بإدارة استخدام الإطارات.

وقال فرستابن: "أنا سعيد بالوجود على منصّة التتويج. أعتقد أنّ الأمور كانت متقاربة على مدار العام بأكمله، وأنا متأكد أنه في أوستن سيكون الصراع قوياً مع مرسيدس، لذا يجب علينا مواصلة الضغط ومواصلة المحاولة".

وسيُقام سباق جائزة أمريكا في تكساس يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان هاميلتون يملك فرصة أيضاً للحضور على منصة التتويج، لكنّ فريق مرسيدس طالبه، على عكس رغبته، بالتوقّف قرب النهاية من أجل استخدام إطارات الأمطار المتوسطة والخفيفة مع جفاف الحلبة.

وقال السائق البريطاني غاضباً من التأخّر مركزين في الترتيب خلال حديثه في دائرة الاتصال الداخلي: "لم يكن من المفترض أن نتوقف. لقد قلت لكم إن الإطارات تبقى جيدة".

وأشار هاميلتون بعد السباق إلى أنّ إستيبان أوكون سائق "ألفاين"، الذي احتلّ المركز العاشر، نجح في استكمال السباق بنفس نوع الإطارات.

ولو استمرّ هاميلتون دون توقّف، لاحتل المركز الثالث، ولتأخّر بفارق نقطة واحدة خلف فرستابن.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس: "كنا نفكر في إمكانية احتلال المركز الثالث دون توقف، أو إذا ظهرت مساحة جافة، يمكن الاستعانة بالإطارات اللينة".

وأضاف: "لكن بعد ذلك تابعنا لوكلير يتراجع، وكان لويس يتراجع، وكان من الواضح أنه لن يكون بوسعنا الاستمرار حتى النهاية".

واختير الإسباني كارلوس ساينز كأفضل سائق بعدما انطلق من المركز الأخير، بسبب عقوبات تتعلق بوحدة الطاقة، وجاء ثامناً مع "فيراري".

واحتلّ بيير جاسلي سائق "ألفا تاوري" المركز السادس، وجاء لاندو نوريس سائق "مكلارين" سابعاً، فيما احتلّ لانس سترول المركز التاسع مع أستون مارتن.