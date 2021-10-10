سياسة
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الأردن.. استقالة وزراء حكومة "الخصاونة" تمهيداً لتعديل حكومي رابع
أعلنت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية تقديم وزراء الحكومة الحالية استقالاتهم قبيل تعديل وزاري. ووفق مصادر رسمية، فإنّ التعديل المرتقب هو الرابع على حكومة الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
الأردن.. استقالة وزراء حكومة "الخصاونة" تمهيداً لتعديل حكومي رابع
وزراء الحكومة الأردنية يقدّمون استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة تمهيداً لتعديل رابع / AFP
10 أكتوبر 2021

قدّم وزراء الحكومة الأردنية، الأحد، استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيداً لتعديل رابع سيُجريه على حكومته، وفق مصدر رسمي.

ونقل تليفزيون "المملكة" الرسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن مصدر لم يسمّه قوله إن "الوزراء قدّموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيداً لتعديل حكومي".

ووفق مصادر رسمية، فإنّ التعديل المرتقب هو الرابع على حكومة الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ولم يوضح المصدر الحقائب الوزارية المقرر تعديلها ولا موعدها أو أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 كلّف العاهل الأردني عبد الله الثاني الخصاونة بتشكيل الحكومة، من أجل استعادة ثقة المواطنين في أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وكذلك تهدئة الرأي العام الغاضب من عجز الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بتعهدات الرخاء وكبح جماح الفساد في البلاد.

وكانت حكومة الخصاونة نالت إشادة من صندوق النقد الدولي، بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال الجائحة. وتفاوضت مع الصندوق على قرض قيمته 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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