حذّرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران، الأحد، من تسبّب نشاطات تعدين العملات المشفّرة بانقطاعات إضافية في التيار خلال الشتاء، بعدما كانت سبباً رئيسياً خلف ذلك في فصل الصيف.

ويشكو مسؤولون إيرانيون منذ أشهر من نشاطات غير شرعية لتعدين العملات الرقمية المشفّرة، ومن أبرزها "بتكوين"، يقوم بها أفراد وأطراف يستغلون الكلفة الزهيدة لاستهلاك الكهرباء في الجمهورية الإيرانية.

وشهد مطلع الصيف انقطاعات متكررة في التيار في طهران ومدن كبرى، ما دفع الحكومة إلى منع نشاطات تعدين العملات المشفّرة، بما يشمل القانونية منها. وأتاحت السلطات استئناف ذلك اعتباراً من منتصف أيلول/سبتمبر.

وحذّرت شركة الكهرباء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، من أنّ "10في المئة على الأقل من انقطاعات الكهرباء هذا الشتاء ستكون بسبب استخدام آلات التعدين غير القانونية".

وأوضحت الشركة أن نشاطات التعدين غير القانونية التي استمرّ بعضها على رغم المنع الرسمي، وكانت السبب خلف 20% من انقطاعات الكهرباء صيفا.

وأثارت الانقطاعات انتقادات واسعة، ودفعت الشرطة الى تنفيذ عمليات عدة خلال الصيف لضبط العديد من النشاطات غير الشرعية للتعدين.

وتستهلك العملات كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية نظراً لتخصيص مراكز بيانات عملاقة مرتبطة بها.

ووفق تقرير لمجلس الشورى، يتبادل الإيرانيون، بطريقة غير رسمية نحو 700 "بتكوين" يومياً.

ويُشير إلى أنّ 19500 بتكوين تُعدّن في إيران، من أصل 324 ألف وحدة تُعدّن سنوياً في العالم.