سياسة
1 دقيقة قراءة
"من أجل المتعة".. شاب فرنسي يحاول دخول أحد المشافي مستخدماً بيانات ماكرون
قوات الشرطة الفرنسية تعتقل شاباً بعد محاولته دخول أحد المشافي مستخدماً بيانات البطاقة الصحيّة للرئيس إيمانويل ماكرون. ووفق وسائل إعلام فرنسية استخدم المراهق بيانات ماكرون "من أجل المتعة فقط".
"من أجل المتعة".. شاب فرنسي يحاول دخول أحد المشافي مستخدماً بيانات ماكرون
وسائل إعلام فرنسية قالت إن المراهق استخدم الرمز الخاص بالرئيس من أجل المتعة فقط / AFP
11 أكتوبر 2021

اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية شاباً بعد محاولته دخول أحد المشافي مستخدماً بيانات البطاقة الصحيّة للرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستخدم الشاب رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب أحد مشافي مدينة مرسيليا. لكنّ رجال الأمن الذين كشفوا خدعته سمحوا له بالدخول قبل أن يتصلوا بالشرطة.

من جانبها قالت وسائل إعلام فرنسية إنّ المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس "من أجل المتعة فقط".

وأطلقت الشرطة سراح الشاب فيما بعد قبل تغريمه.

وسُرّبت البيانات الصحية لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، الشهر الماضي. ويُقال إن أحد العاملين في الرعاية الصحية، لديه حقّ الوصول إلى قاعدة بيانات التطعيم الحكومية، يقف خلف تسريب تلك البيانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us