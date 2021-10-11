اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية شاباً بعد محاولته دخول أحد المشافي مستخدماً بيانات البطاقة الصحيّة للرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستخدم الشاب رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب أحد مشافي مدينة مرسيليا. لكنّ رجال الأمن الذين كشفوا خدعته سمحوا له بالدخول قبل أن يتصلوا بالشرطة.

من جانبها قالت وسائل إعلام فرنسية إنّ المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس "من أجل المتعة فقط".

وأطلقت الشرطة سراح الشاب فيما بعد قبل تغريمه.

وسُرّبت البيانات الصحية لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، الشهر الماضي. ويُقال إن أحد العاملين في الرعاية الصحية، لديه حقّ الوصول إلى قاعدة بيانات التطعيم الحكومية، يقف خلف تسريب تلك البيانات.