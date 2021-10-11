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الرئيس الجزائري يقول إن عودة السفير إلى فرنسا مشروطة باحترام تامّ للجزائر، والخارجية التونسية تُدين "دعوة" أطراف أجنبية إلى "التدخل في شؤون البلاد".

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تبون: عودة السفير إلى فرنسا مشروطة باحترام تامّ للجزائر

اشترط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية الأحد، "الاحترام التامّ" من فرنسا لسيادة بلاده ومؤسساتها، من أجل عودة سفير الجزائر إلى باريس. [الأناضول]

وأضاف تبون أن "الجانب الفرنسي لا بد أن ينسى أن الجزائر كانت مستعمرة في يوم من الأيام (...)، الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبيّ الذي لا يرضخ إلا لله". [الأناضول]

الخارجية التونسية تُدين "دعوة" أطراف أجنبية إلى "التدخل في شؤون البلاد"

قالت وزارة الخارجية التونسية الأحد في بيان، إنها تُدين "دعوة" وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى "أطراف أجنبية" من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما لم تسمِّ الوزارة تلك الشخصيات أو الأطراف الأجنبية التي تحدثت عنها. [TRT عربي]

ورأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ بسمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية". [TRT عربي]

وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحمّلت سابقاً مهامّ سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية". [TRT عربي]