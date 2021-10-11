سياسة
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تركيا.. شهيدان في هجوم إرهابي شمالي سوريا ووزاة الدفاع تقدّم التعازي
قدمت وزارة الدفاع التركية تعازيها في استشهاد أحد أفراد شرطة المهام الخاصة التركية في الهجوم الإرهابي شمالي سوريا، فيما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع عدد شهداء الهجوم إلى اثنين.
تركيا.. شهيدان في هجوم إرهابي شمالي سوريا ووزاة الدفاع تقدّم التعازي
الداخلية التركية: ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي شمالي سوريا إلى اثنين / AA
11 أكتوبر 2021

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع عدد شهداء شرطة المهام الخاصة الذين ارتقوا جراء الهجوم الإرهابي شمالي سوريا الأحد، إلى اثنين.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر إن عنصرَي شرطة المهام الخاصة جهاد شاهين وفاتح دوغان، استُشهدا في مدينة مارع بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم بصاروخ موجَّه نفَّذه تنظيم PKK/PYD الإرهابي انطلاقاً من مدينة تل رفعت.

وتقدّم الوزير التركي بالتعازي لأسرة الشهيدين وللشعب وجهاز الأمن، داعياً لهم بالصبر والسلوان.

بدورها قدمت وزارة الدفاع التركية الأحد، تعازيها في استشهاد أحد أفراد شرطة المهام الخاصة التركية في الهجوم الإرهابي شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "نترحم على رفيق السلاح البطل الذي استُشهد نتيجة هجوم مسلح في أثناء سير مدرعة بين منطقتَي أعزاز ومارع بمنطقة عملية درع الفرات (شمالي سوريا)، ونعبر عن تعازينا لأسرته وأقاربه".

والأحد ذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان، أنّ الهجوم نُفّذ بصاروخ موجه انطلاقاً من منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها PKK\PYD (بريف محافظة حلب السورية)، واستهدف مدرعة تركية في منطقة عملية "درع الفرات" بين مدينتَي مارع وأعزاز.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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