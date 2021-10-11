اندلع حريق ضخم الاثنين في أحد الخزانات داخل منشأة للنفط في حي الزهراني جنوبي لبنان.

وأفادت مراسلة الأناضول بأن حريقاً ضخماً اندلع في خزان داخل "منشآت الزهراني للنفط"، دون معرفة سببه أو المادة الموجودة في الخزان المحترق.

وأشارت إلى أن سيارات الإطفاء هُرعت إلى المكان للعمل على محاصرة النيران وإخمادها.

فيما ذكرت قناة "الجديد" المحلية أن الجيش اللبناني عمل على إخلاء محيط المنشأة بعد اندلاع الحريق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إنّ "الحريق في منشأة النفط ما زال خارج السيطرة، وتجري محاولات لمنع انتشاره بتبريد منشآت مجاورة".

وأضاف المصدر: "بتحويل مسار حركة المرور بعيداً عن طريق قريب من منشأة الزهراني للنفط كإجراء احترازي".

كما أعلنت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، وتحويله إلى طرق أخرى.

ولم يصدر أي بيان عن السلطات اللبنانية أو إدارة المنشأة حول الحريق، حتى الساعة 6:30ت.غ.