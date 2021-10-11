سياسة
3 دقيقة قراءة
إيران تبدأ محادثات جديدة مع السعودية بعد سنوات من القطيعة
أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "بدأت محادثات جديدة مع السعودية" حول اليمن، معرباً عن اعتقاده أنها تمضي في مسار جيد.
إيران تبدأ محادثات جديدة مع السعودية بعد سنوات من القطيعة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقول إن بلاده بدأت محادثات جديدة مع السعودية حول اليمن / Reuters
11 أكتوبر 2021

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "بدأت محادثات جديدة مع السعودية" حول اليمن، معرباً عن اعتقاده أنها تمضي في مسار جيد.

وقال عبد اللهيان في مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC" الأمريكية، نقلت عنها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الاثنين، إن إيران ترى على الدوام أن حل قضية اليمن يكمن في الطريق السياسي.

وأضاف أن بلاده أعلنت منذ البداية أن طريق الحل العسكري تجاه اليمن مرفوض، وقدمت مشروع الحل السياسي.

وأوضح أن بلاده رحبت دوماً بالحوارات الإقليمية من ضمنها مع السعودية، مضيفاً: "لقد بدأنا محادثات جديدة مع السعودية وأعتقد أنها تمضي في مسار جيد".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وحول أفغانستان، أكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها اتصالات مع جميع الأطراف في كابل، مضيفاً أن طالبان جزء من حقيقة أفغانستان.

وتابع: "أثبت تاريخ هذا البلد أن تياراً وحده لا يمكنه إدارة الحكم فيه، لذا فإن تشكيل الحكومة الشاملة التي تضمّ جميع القوميات والفئات يمكنه أن يكون الحل الأفضل".

وبخصوص استئناف المفاوضات النووية في فيينا قال عبد اللهيان: "نراجع الآن جولات المفاوضات السابقة خاصة الأخيرة في فيينا (...) وأعتقد أننا سنعود إلى المفاوضات قريباً".

غير أن وزير الخارجية الإيراني شكك في صدق نية الأمريكيين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وأوضح: "نشهد سلوكاً متناقضاً من الإدارة الأمريكية؛ يقولون إنهم جاهزون للمفاوضات الثنائية وإنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم، إلا أنهم لم يُظهِروا للحكومة الايرانية أي خطوة عملية تثبت صدق نياتهم".

والأسبوع الماضي كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي، عقد بلاده جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال في مرحلتها "الاستكشافية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us