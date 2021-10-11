أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "بدأت محادثات جديدة مع السعودية" حول اليمن، معرباً عن اعتقاده أنها تمضي في مسار جيد.

وقال عبد اللهيان في مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC" الأمريكية، نقلت عنها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الاثنين، إن إيران ترى على الدوام أن حل قضية اليمن يكمن في الطريق السياسي.

وأضاف أن بلاده أعلنت منذ البداية أن طريق الحل العسكري تجاه اليمن مرفوض، وقدمت مشروع الحل السياسي.

وأوضح أن بلاده رحبت دوماً بالحوارات الإقليمية من ضمنها مع السعودية، مضيفاً: "لقد بدأنا محادثات جديدة مع السعودية وأعتقد أنها تمضي في مسار جيد".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وحول أفغانستان، أكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها اتصالات مع جميع الأطراف في كابل، مضيفاً أن طالبان جزء من حقيقة أفغانستان.

وتابع: "أثبت تاريخ هذا البلد أن تياراً وحده لا يمكنه إدارة الحكم فيه، لذا فإن تشكيل الحكومة الشاملة التي تضمّ جميع القوميات والفئات يمكنه أن يكون الحل الأفضل".

وبخصوص استئناف المفاوضات النووية في فيينا قال عبد اللهيان: "نراجع الآن جولات المفاوضات السابقة خاصة الأخيرة في فيينا (...) وأعتقد أننا سنعود إلى المفاوضات قريباً".

غير أن وزير الخارجية الإيراني شكك في صدق نية الأمريكيين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وأوضح: "نشهد سلوكاً متناقضاً من الإدارة الأمريكية؛ يقولون إنهم جاهزون للمفاوضات الثنائية وإنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم، إلا أنهم لم يُظهِروا للحكومة الايرانية أي خطوة عملية تثبت صدق نياتهم".

والأسبوع الماضي كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي، عقد بلاده جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال في مرحلتها "الاستكشافية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016.