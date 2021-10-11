سياسة
2 دقيقة قراءة
عرض مغرٍ.ُ. ماذا ستقدّم الحكومة الإسبانية للشباب مقابل مغادرة منزل آبائهم؟
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، التوصل إلى اتفاق لتقديم ميزانيات الدولة العامة لعام 2022، وكذلك الموافقة على "أول قانون إسكان للولاية في تاريخ إسبانيا الديمقراطية".
عرض مغرٍ.ُ. ماذا ستقدّم الحكومة الإسبانية للشباب مقابل مغادرة منزل آبائهم؟
الحكومة الإسبانية ستقدّم 250 يورو شهرياً للبالغين لإقناعهم بمغادرة منزل والديهم / AFP
11 أكتوبر 2021

أعلنت الحكومة الإسبانية التوصل إلى اتفاق لتقديم ميزانيات الدولة العامة لعام 2022، وكذلك الموافقة على "أول قانون إسكان للولاية في تاريخ إسبانيا الديمقراطية".

وستقدّم الحكومة إعانات إضافية للأسر الأقلّ دخلًا، ومكافأة مادية شهرية لمدة عامين تُقدَّر بـ250 يورو، للأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و35 عاماً، الذين يتقاضون أقلّ من 24 ألف يورو سنوياً، دعماً مادياً يصل إلى 40% من قيمة الإيجار.

كما أكّد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أن الحكومة ستوافق على أول قانون ديمقراطي للإسكان في الولاية، الذي سيوفّر "تغطية قانونية للإسكان الاجتماعي والمحمي".

وشدّد سانشيز على أن الاتفاق داخل الحكومة سيجعل من الممكن وضع قاعدة تضمن الحقوق الكاملة للجميع.

وأضاف رئيس الوزراء الذي كان يتحدث في فاعلية لبرنامج التوطين البشري التابع للأمم المتحدة: "نحن نتحدث عن انتعاش اقتصادي عادل. هذا يعني تسهيل الوصول إلى الإسكان، خصوصاً لهؤلاء الأكثر عرضة لغياب الاستقرار، مثل شبابنا".

وبالمثل أعلن الرئيس التنفيذي الموافقة في مجلس الوزراء على إجراءَين مهمين لتعزيز إعادة التأهيل السكني في إسبانيا، هما جزء من خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود.

الأول مرسوم ملكي ينظم المساعدة في ترميم المنازل، والثاني مرسوم ملكي يضيف خصومات جديدة لتجديد المنزل في ضريبة الدخل الشخصي.

وتتزامن المقترحات الجديدة مع ارتفاع معدلات بطالة الشباب من جهة، وتقلص سوق الإيجار من جهة أخرى، فضلاً عن ارتفاع قيمة الإيجارات في إسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us