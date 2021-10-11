سياسة
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دراسة: الغوريلا الجبلية تعتمد "التباعد الاجتماعي" لتقليل انتشار الأمراض
كشفت دراسة علمية أن "الغوريلا الجبلية" البرية  نادراً ما تختلط في ما بينها، وتميل إلى الحفاظ على مسافة تتراوح من متر إلى مترين، لهذا فإن الأمراض لا تنتشر بسرعة بينها.
دراسة: الغوريلا الجبلية تعتمد "التباعد الاجتماعي" لتقليل انتشار الأمراض
الغوريلا الجبلية تعتمد التباعد الاجتماعي / WWF
11 أكتوبر 2021

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Scientific Reports" العلمية، أن "الغوريلا الجبلية" البرية في حديقة البراكين الوطنية في رواندا نادراً ما تختلط في ما بينها، وتميل إلى الحفاظ على مسافة تتراوح من متر إلى مترين، لهذا فإن الأمراض لا تنتشر بسرعة بينها.

وعند إجراء هذه الدراسة على مدار الـ17 عاماً الماضية، وجد فريق البحث أن الاتصال الوثيق والعلاقات الاجتماعية القوية داخل مجموعات الغوريلا تعني انتشار أمراض الجهاز التنفسي بسرعة بين أعضاء المجموعة، كما وجد البحث أن أنماط الانتقال لا يمكن التنبؤ بها من خلال الشبكة الاجتماعية للمجموعة.

في إحدى حالات العدوى استغرق الأمر ثلاثة أيام فقط حتى يبدأ سعال 45 من أصل 46 عضواً في المجموعة. مع ذلك كانت فرص انتشار العدوى بين المجموعات المجاورة التي تعتمد التباعد الاجتماعي محدودة.

وقالت إيفون موشيمييمانا، وهي باحثة مشاركة في الدراسة: "بدا أن حالات العدوى التي حقّقنا فيها بقيت ضمن مجموعة واحدة بدلاً من الانتشار بين الغوريلات الأخرى على نطاق أوسع".

وقال الدكتور روبن موريسون، الباحث الرئيسي في الفريق: "إذا استطعنا فهم كيفية انتشار الأمراض في الماضي بشكل أفضل، فيمكننا الاستعداد بشكل أفضل لتفشي الأمراض والاستجابة لها في المستقبل. أفضل تخمين لدينا أن هذه العدوى في الغوريلا الجبلية تأتي من البشر".

وكان التباعد الاجتماعي أوّل ما دُعي إليه مع بدء انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، كإجراء يساعد على وقف تفشي الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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