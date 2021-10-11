سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن تصميمها على الاحتفاظ بالجولان السوري وإقامة مزيد من المستوطنات
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته تسعى لمضاعفة عدد الإسرائيليين في هضبة الجولان السوري المحتلّ، وقال إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان.
إسرائيل تعلن تصميمها على الاحتفاظ بالجولان السوري وإقامة مزيد من المستوطنات
الجولان السوري تحتله إسرائيل منذ عام 1967 / AFP
11 أكتوبر 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين، إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب 1967، ولو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.

وفي 2019 خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمَّتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.

وجاءت تصريحات بينيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأمريكية الحالية في ما يتعلق بالوضع القانوني للجولان، كما يشهد تخفيف بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة رفْضَها رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب طريقة تعامله مع الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في بلاده.

وقال بينيت في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، إن الصراع السوري "أقنع كثيرين في العالم بأنه قد يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل".

وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة ميكور ريشون المحافظة: "لكن حتى في حال -كما يمكن أن يحدث- غيّر العالم موقفه من سوريا أو من الأسد، فلن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان"، مضيفاً: "مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام".

كذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستضاعف عدد السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال بينيت: "هضبة الجولان هي غاية استراتيجية، إذ سيكون هدف الحكومة الإسرائيلية مضاعفة عدد سكانها، وإيعازي بهذا الصدد واضح تماماً".

وقال: "بعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية، سنصدّق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان، ويتمثل هدفنا في مضاعفة عدد السكان، ثم المضاعفة مجدداً".

وأضاف: "نحن مصممون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين (في الجولان)، وإيجاد فرص عمل، وضخّ مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية هناك، وستضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور".

وتابع بينيت: "نعمل حالياً على استكمال الخطة التي ستغيّر وجه الجولان. هذا التزام لحكومتي، وسنوفي به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us