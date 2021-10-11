سياسة
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إسرائيل تعلن هوية رئيس "الشاباك".. كيف كشفته المقاومة قبل الإعلام العبري؟
سمحت إسرائيل بنشر اسم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد الذي عُيّن مؤخراً بعد فرض السرية التامة على أي معلومة حوله، لكن المقاومة الفلسطينية كانت قد كشفت هذه المعلومات قبل شهر من اليوم.
إسرائيل تعلن هوية رئيس "الشاباك".. كيف كشفته المقاومة قبل الإعلام العبري؟
المقاومة الفلسطينية كشفت هوية رئيس الشاباك قبل الإعلام العبري ورغم فرض السرية التامة
11 أكتوبر 2021

كشفت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، هوية رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) الجديد بعد مرور نحو شهر على مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تعيينه، وفرض حالة من السرية التامة على اسمه وتفاصيله.

وقالت القناة 13 العبرية، إن رئيس الشاباك الجديد هو "رونين بار" أو "بروزوفسكي" ويبلغ من العمر 55 عاماً، متزوج وأب لثلاثة أبناء.

وأوضحت أن "بار" حاصل على شهادات جامعية في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، وشهادة في إدارة العمل الجمهوري من جامعة هارفارد. وقد شغل "بار" منصب نائب رئيس جهاز الشاباك سابقاً.

ونقلت القناة عن بار في أول تصريح له قوله "دعونا ننتظر قليلاً حتى تسمح لي الحكومة بكشف اسمي كاملاً. ما يمكنني قوله هو أنني أشكر الحكومة على هذه الثقة وهذا الدعم، أنتظر أن أبدأ بالعمل مع الموظفين المميزين لدينا، بانتظاري يوم طويل".

وبدأ رئيس الشاباك الجديد حياته في الأمن الإسرائيلي كجندي في وحدة "سييرت متكال" في جيش الاحتلال، ثم جرى تجنيده للعمل في صفوف جهاز الأمن العام كمحارب في وحدة العمليات، وعام 2011 عُيّن رئيساً لفرقة العمليات، وعام 2016 عُيّن رئيساً لمكتب تجنيد القوى للجهاز، فيما جرى تعيينه عام 2018 نائباً لرئيس الجهاز.

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لكن، على الرغم من الغموض الذي فرضته إسرائيل على اسم رئيس جهاز الأمن العام الجديد طيلة الأسابيع الماضية، إلا أن المقاومة الفلسطينية سبقت في كشف تفاصيل دقيقة حوله، وتبين صحتها اليوم بعد الإعلان الرسمي عنه، وهو ما كان قد أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، كشفت وسائل إعلام مقربة من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس معلومات غاية في السرية حول هُوية رئيس جهاز الأمن العامّ (الشاباك) الإسرائيلي الجديد، التي لم يفصح عنها الجهاز ولم يسمح لأي وسيلة إعلام إسرائيلية بنشرها.

وقالت وكالة "فلسطين الآن" نقلاً عن مصدر مطّلع في المقاومة الفلسطينية، إن المعلومات حول رئيس الشاباك الجديد تُنشر لأول مرة.

وكشفت في حينه أن اسمه "رونين بروزوفسكي" وهو ما تبيّن أنه صحيح.

وقال المصدر في حينه إن "رئيس الشاباك الجديد هو بيريزوفسكي"، وقد حافظ العدو على سرية شخصيته وأحاطها بجدار الخفاء والغموض واعتبره قائد المهامّ الخطيرة والخاصَّة، لكنه مرصودٌ لدينا في المقاومة، وهو على قائمة المطلوبين، وستلاحقه أذرع المقاومة".

كما كشف المصدر عن معلومات خاصة متعلقة برئيس "الشاباك" الجديد، مبيناً أن رونين بيريزوفسكي من مواليد 24 ديسمبر عام 1965.

وأوضح المصدر أن بيريزوفسكي يسكن في شارع عغنون بمنطقة هود هشارون، ورقم منزله 6.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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