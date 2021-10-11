قال هان تشنغ نائب رئيس الوزراء الصيني في افتتاح محادثات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الاثنين إن الصين ستدرج حماية التنوع البيولوجي في خطط التنمية لجميع المناطق والقطاعات وستضع استراتيجية وطنية للحماية.

وسيستهدف اجتماع (كوب 15) في مدينة كونمينغ جنوب غربي الصين توفير قوة الدفع اللازمة لتوقيع معاهدة دولية جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 تستهدف وقف الخسائر الهائلة في الكائنات.

وقالت إليزابيث أروما مريما الأمينة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة للحماية البيولوجية في افتتاح الاجتماع إن العالم وصل إلى "لحظة الحقيقة" فيما يتعلق بحماية نظمه البيئية.

وتعهدت الصين بجعل حماية الطبيعة أولوية بعد عقود من التنمية السريعة وتحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية مما دمر النظم البيئية ووضع عشرات الأصناف من الكائنات على شفا الانقراض وأثار مخاطر الأمراض القاتلة حيوانية المنشأ مثل وباء كورونا (كوفيد-19).

وفي حفل الافتتاح حث هان كل الدول على البحث عن قنوات تمويل جديدة للحماية وإعطاء الأولوية الكاملة لحماية التنوع البيولوجي في البنية التحتية واستخدام الأراضي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة عن بُعد أمام المؤتمر الثلاثاء.