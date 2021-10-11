دعا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مسؤولي بلاده للتغلب على الوضع الاقتصادي "الكئيب" الذي تواجهه بلاده وبذل جهود أقوى لتحسين الغذاء والظروف المعيشية لشعبه.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم عن كيم خلال خطاب ألقاه الأحد، بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وقال كيم خلال الخطاب إن حزبه عازم على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حُددت خلال مؤتمر الحزب في يناير/كانون الثاني الماضي عندما أقر بأن خططه الاقتصادية السابقة لم تنجح وأصدر خطط تنمية جديدة للسنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن كيم حثّ "مسؤولي بلاده على التغلب على الوضع الكئيب الذي تواجهه كوريا الشمالية وبذل جهود أقوى لتحسين الغذاء والظروف المعيشية لشعبه".

ولم تذكر الوكالة أي تعليقات محددة تجاه واشنطن وسيول وردت بخطاب كيم.

وتعثرت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ لأكثر من عامين بسبب خلافات بشأن طريقة إنهاء العقوبات المشددة التي تقودها الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي للبلاد.

وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات من دون شروط مسبقة، لكن الأخيرة جادلت بأنها لن تفعل ذلك ما لم يتخلَّ الأمريكيون عن "سياستهم العدائية"، في إشارة واضحة إلى العقوبات والتدريبات العسكرية المنتظمة بين واشنطن وسيول.