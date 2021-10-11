سياسة
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علامة ترقيم ناقصة من منشور فيسبوك قد تكلف شخصاً آلاف الدولارات.. ما القصة؟
تعرَّض وكيل عقارات أسترالي لمفارقة قد تكلفه عشرات آلاف الدولارات، في قضية تشهير جرى رفعها ضده، بسبب منشور كتبه ونسي فيه إضافة فاصلة على أحد الكلمات.. ما القصة؟ Apostrophe
علامة ترقيم ناقصة من منشور فيسبوك قد تكلف شخصاً آلاف الدولارات.. ما القصة؟
علامة ترقيم ناقصة من منشور فيسبوك قد تكلف شخصاً آلاف الدولارات / TRT عربي
11 أكتوبر 2021

قد يضطر وكيل عقارات أسترالي إلى دفع عشرات آلاف الدولارات، بسبب "فاصلة" ناقصة بمنشور للشركة عبر فيسبوك.

ففي العام الماضي كتب الوكيل أنطوني زادرافيتش منشوراً يتهم فيه رئيس العمل السابق في وكالة العقارات ستيوارن جين بالتهرب من دفع أموال التقاعد لجميع موظفي الوكالة.

ما أثار القضية هو كلمة "موظفون" في المنشور، فقد كتب زادرافيتش: "أوه ستيورات جين! لديه قدرة على بيع منازل بملايين الدولارات في بيرل بيتش، لكنه يعجز عن دفع أموال التقاعد للموظفين، عار عليك يا ستيوارت! سنتان ولا تزال تنتظر"، في إشارة إلى نظام التقاعد الأسترالي الذي يلزم صاحب العمل بتحويل الأموال إلى حسابات موظفيه.

بعد ساعات قليلة حذف زادرافيتش المنشور لكن بعد فوات الأوان، فقد وصلت الرسالة إلى السيد غين الذي سارع برفع دعوى تشهير ضد زادرافيتش.

في جلسة يوم الخميس الماضي حكمت القاضية بأن غياب "الفاصلة العليا" عن كلمة "موظفين" يمكن فهمه كأنه "نمط سلوكي متكرر" لا مجرد اتهام خاص بـ"موظف واحد".

وأوضحت القاضية أن المشكلة في عدم إضافة الفاصلة أنها أخرجت المشكلة من عدم دفع استحقاق التقاعد لموظف واحد، لتوحي بأن السيد جين تعمد عدم دفع استحقاقات التقاعد لأي موظف على الإطلاق.

على الرغم من أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي لا يهتمون كثيراً بوضع علامات الترقيم في منشوراتهم فإن نقصاً أو زيادة في علامات الترقيم يمكن أن يكلف الملايين في المسائل القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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