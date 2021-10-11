سياسة
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التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 156 مسلحاً حوثياً بمأرب خلال 24 ساعة
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية الاثنين مقتل 156 مسلحاً حوثياً في عمليات نفذها بمحافظة مأرب (وسط) خلال 24 ساعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التحالف، مقتل 400 حوثي في الأيام الخمسة الماضية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين.
التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 156 مسلحاً حوثياً بمأرب خلال 24 ساعة
يشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص / Reuters
11 أكتوبر 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن الاثنين مقتل 156 مسلحاً حوثياً في عمليات نفذها بمحافظة مأرب (وسط) خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف بقيادة الجارة السعودية الأحد مقتل نحو 400 مسلح حوثي في غارات جوية شنتها مقاتلاته خلال الأيام الخمسة السابقة في مأرب.

وقال التحالف في بيان الاثنين إنه "نفذ 33 عملية استهداف لآليات المليشيا (الحوثيين) وعناصرهم في مديرية العبدية بمأرب خلال الـ24 ساعة الماضية"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح أن "عملية الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصراً إرهابياً".

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنه التحالف.

ومنذ نحو 3 أسابيع يحاصر الحوثيون مديرية العبدية من مختلف المنافذ بعد أن صدت القوات الحكومية بإسناد من التحالف، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.‎

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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