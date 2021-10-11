سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نفد صبرنا تجاه بؤر الإرهاب شمالي سوريا وسنقضي على التهديدات
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين على أن صبر بلاده نفد حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا، وقال إن التحرشات التي تستهدف تركيا بلغت حداً لا يحتمل وسنقضي عليها. وذلك عقب الإعلان عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عمليات "درع الفرات" شمال سوريا.
أردوغان: نفد صبرنا تجاه بؤر الإرهاب شمالي سوريا وسنقضي على التهديدات
أردوغان يؤكد: "عازمون على القضاء على التهديدات إما عبر القوى الفاعلة هناك (شمال سوريا) أو بإمكاناتنا الخاصة" / AA
11 أكتوبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفاد صبر أنقرة حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا، وعزمها على القضاء على التهديدات التي مصدرها تلك المناطق.

وترحم أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، على عنصرَي شرطة المهام الخاصة الذين استشهدا في هجوم غادر لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات".

وقال أردوغان: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حداً لا يحتمل".

وأضاف: "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدراً للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.

وأردف: "عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة".

وتابع: "سنقدم على الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلات في أسرع وقت".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع عدد شهداء شرطة المهام الخاصة الذين ارتقوا جراء الهجوم الإرهابي شمالي سوريا الأحد، إلى اثنين.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر إن عنصرَي شرطة المهام الخاصة جهاد شاهين وفاتح دوغان استشهدا بمدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي انطلاقاً من مدينة "تل رفعت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us