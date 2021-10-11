أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفاد صبر أنقرة حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا، وعزمها على القضاء على التهديدات التي مصدرها تلك المناطق.

وترحم أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، على عنصرَي شرطة المهام الخاصة الذين استشهدا في هجوم غادر لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات".

وقال أردوغان: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حداً لا يحتمل".

وأضاف: "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدراً للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.

وأردف: "عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة".

وتابع: "سنقدم على الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلات في أسرع وقت".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع عدد شهداء شرطة المهام الخاصة الذين ارتقوا جراء الهجوم الإرهابي شمالي سوريا الأحد، إلى اثنين.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر إن عنصرَي شرطة المهام الخاصة جهاد شاهين وفاتح دوغان استشهدا بمدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي انطلاقاً من مدينة "تل رفعت".