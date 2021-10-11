سياسة
2 دقيقة قراءة
طالبان: نسعى لإقامة علاقات جيدة مع العالم وعلى المجتمع الدولي التعاون
دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي المجتمع الدولي للتعاون مع حكومة بلاده، مؤكداً سعيها لإقامة علاقات جيدة مع العالم.
طالبان: نسعى لإقامة علاقات جيدة مع العالم وعلى المجتمع الدولي التعاون
كرر متقي دعوات للولايات المتحدة برفع حظر عن احتياطات للبنك المركزي الأفغاني تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار خارج البلاد / Reuters
11 أكتوبر 2021

طالب القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الاثنين العالم بإقامة علاقات جيدة مع بلاده.

وبعد ما يقرب من شهرين من انهيار الحكومة السابقة ودخول قوات طالبان للعاصمة كابل سعت الحكومة الجديدة التي تقودها الحركة لبناء علاقات مع دول أخرى للمساعدة في تجنب أزمة اقتصادية كارثية.

وقال الوزير في حدث نظمه معهد الدوحة للدراسات العليا: "المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يبدأ التعاون معنا، بذلك سنتمكن من وقف انعدام الأمن والتواصل بإيجابية مع العالم في ذات الوقت".

وقال متقي إن حكومة الإمارة الإسلامية، في إشارة إلى حكومة طالبان التي تحكم أفغانستان، تتحرك بحذر لكن لم يمضِ على توليها السلطة سوى بضعة أسابيع ولا يمكن توقع أن تستكمل الإصلاحات في هذا الوقت الوجيز بينما لم يتمكن المجتمع الدولي من تطبيقها على مدى 20 عاماً في بلاده.

وتساءل قائلاً: "كان لديهم الكثير من الموارد المالية وكان لديهم دعم دولي قوي لكن في ذات الوقت تطالبوننا بتنفيذ كل الإصلاحات في شهرين؟".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن طالبان أخلفت وعوداً بشأن ضمان حقوق النساء والفتيات وإن الاقتصاد لا يمكن أبداً إصلاحه إذا منعت النساء العمل.

وكرر متقي دعوات للولايات المتحدة برفع حظر عن احتياطات للبنك المركزي الأفغاني تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار خارج البلاد، لكنه قال إن حكومته لديها عائدات تخصها من الضرائب والجمارك والزراعة إذا بقيت تلك الأموال مجمدة.

وأشار إلى أن قوات طالبان لديها السيطرة الكاملة على البلاد وقادرة على احتواء التهديد من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال: "مسألة داعش أدارتها الإمارة الإسلامية بشكل جيد جداً حتى الآن"، مضيفاً أن الضغوط الدولية على حكومته تساعد معنويات التنظيم الإرهابي، "وبدلاً من الضغط يتعين على العالم أن يتعاون معنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us