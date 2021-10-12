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أردوغان: نفد صبرنا تجاه بؤر الإرهاب شمالي سوريا وسنقضي على التهديدات، والكتلة الصدرية تتصدر نتائج الانتخابات العراقية تليها كتلة الحلبوسي.

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أردوغان: نفد صبرنا تجاه بؤر الإرهاب شمالي سوريا.. وسنقضي على التهديدات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين على أن صبر بلاده نفد حيال بؤر الإرهاب شمالي سوريا، وقال إن "التحرشات التي تستهدف تركيا بلغت حداً لا يُحتمل وسنقضي عليها". [TRT عربي]

وقال أردوغان: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدّاً لا يُحتمل". [TRT عربي]

الكتلة الصدرية تتصدر نتائج الانتخابات العراقية تليها كتلة الحلبوسي

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية تصدُّر "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات المبكرة، فيما تلتها كتلة رئيس البرلمان المنحلّ "محمد الحلبوسي". [TRT عربي]

واستناداً إلى أسماء الفائزين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 38 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ37 مقعداً. [TRT عربي]