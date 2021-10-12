سياسة
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رئيس سامسونغ يمثل للمحاكمة بتهمة تعاطي مادّة مهدّئة.. ما القصة؟
تعقد محكمة سول المركزية الجزئية أول جلسة استماع لها في قضية اشتباه تعاطي رئيس مجموعة سامسونغ "جاي واي لي" مادة البروبوفول، وهو مهدئ يُستخدم في التخدير، لأغراض غير طبية في عيادة بسول.
رئيس سامسونغ يمثل للمحاكمة بتهمة تعاطي مادّة مهدّئة.. ما القصة؟
رئيس مجموعة سامسونغ يمثل للمحاكمة لاتهامه بالاستخدام غير القانوني لمادة مهدئة يخضع استخدامها لضوابط / Reuters
12 أكتوبر 2021

من المقرر أن يمثل رئيس مجموعة سامسونغ جاي واي لي للمحاكمة الثلاثاء, لاتهامه بالاستخدام غير القانوني لمادة مهدئة يخضع استخدامها لضوابط، إذ لا تزال المتاعب القانونية تطارد المسؤول التنفيذي حتى بعد إطلاق سراحه المشروط في أغسطس/آب بعد إدانته في قضية رشوة.

أثار إطلاق سراح لي توقعات مراقبين للأسواق بفورة في القرارات الهامة في أهمّ شركات المجموعة سامسونغ إلكترونيكس والشركات التابعة لها، وهو ما يشمل موقع مصنع رقاقات بقيمة 17 مليار دولار يُخطَّط له في الولايات المتحدة.

لكن يتعين على لي إعادة التركيز على مشكلاته القانونية، إذ من المقرَّر أن تُعقد محكمة سول المركزية الجزئية أول جلسة استماع لها في قضية اشتباه تعاطي لي البروبوفول، وهو مهدئ يُستخدم في التخدير، لأغراض غير طبية في عيادة بسول.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن متلقي مادة يخضع استخدامها لضوابط يُعتقد تعاطيها بشكل غير قانوني يكون عرضة للمقاضاة، شأنه شأن أولئك الذين يتعاطون المخدرات.

ويقول محامي لي إن استخدامه كان علاجاً في مستشفى ولم يكن مخالفاً للقانون. وينفى موظفون بالعيادة يحاكَمون بشكل منفصل، ارتكاب أي مخالفات.

وأقصى عقوبة على الجريمة هي السجن خمس سنوات أو غرامة أقصاها 50 مليون وون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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