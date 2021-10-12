سياسة
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عمدة كولونيا: قرار رفع الأذان في المدينة "رمز للاحترام"
قالت عمدة كولونيا الألمانية إن السماح بنداء المؤذن "هو عندي علامة على الاحترام"، مشيرة إلى أن القرار يُظهِر أن "التعددية حقيقة قائمة".
عمدة كولونيا: قرار رفع الأذان في المدينة "رمز للاحترام"
عمدة كولونيا اعتبرت أن السماح بنداء المؤذن هو علامة على الاحترام / AA
12 أكتوبر 2021

اعتبرت هنرييت ريكر، عمدة بلدية كولونيا الألمانية، قرار رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبّرات الصوت في مساجد المدينة يصنَّف احتراماً.

وقالت على تويتر: "السماح بنداء المؤذن هو عندي علامة على الاحترام".

وأضافت: "سينضمّ الأذان إلى أجراس كاتدرائية كولونيا، أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا".

كما أشارت إلى أن القرار يُظهِر أن "التعددية حقيقة قائمة وتحظى بالتقدير في كولونيا".

وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجداً، برفع الأذان لمدة تصل إلى 5 دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصراً.

ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي الذي افتُتح في 2018.

يُشار إلى أن ألمانيا تضمّ أكثر من 900 مسجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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