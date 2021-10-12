اعتبرت هنرييت ريكر، عمدة بلدية كولونيا الألمانية، قرار رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبّرات الصوت في مساجد المدينة يصنَّف احتراماً.

وقالت على تويتر: "السماح بنداء المؤذن هو عندي علامة على الاحترام".

وأضافت: "سينضمّ الأذان إلى أجراس كاتدرائية كولونيا، أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا".

كما أشارت إلى أن القرار يُظهِر أن "التعددية حقيقة قائمة وتحظى بالتقدير في كولونيا".

وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجداً، برفع الأذان لمدة تصل إلى 5 دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصراً.

ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي الذي افتُتح في 2018.

يُشار إلى أن ألمانيا تضمّ أكثر من 900 مسجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب".