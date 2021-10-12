سياسة
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ليبيا.. مجلس النواب يُقِرّ قانوناً لدعم كل أسرة بـ11 ألف دولار
صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية، على أن يُستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج.
ليبيا.. مجلس النواب يُقِرّ قانوناً لدعم كل أسرة بـ11 ألف دولار
مجلس النواب الليبي صوّت لصالح مشروع قانون يقترح دعم كل أسرة ليبية بمبلغ 50 ألف دينار / AA
12 أكتوبر 2021

صوّت مجلس النواب في ليبيا الاثنين، لصالح مشروع قانون يقترح دعم كل أسرة ليبية بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 11 ألف دولار) مع استثناء المستفيدين من منحة الزواج.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان مقتضب عبر صفحته بفيسبوك: "مجلس النواب يصوّت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية، على أن يُستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج".

وقبل أسبوع صوّت مجلس النواب لصالح إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية إلى اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

ويعاني عدد كبير من الأسر الليبية من سوء الأوضاع المعيشية وتردِّي الخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلد البالغ عدد سكانه قرابة 6 ملايين نسمة، وفق تقديرات غير رسمية.

وبلغ عدد المستفيدين من منحة دعم الزواج 50 ألف شاب وشابة، بمبلغ 20 ألف دينار (نحو 4 آلاف و500 دولار) لكل شاب وشابة.

وكان مقرراً أن تشمل هذه المنحة كل مَن عقد قرانه بين 12 أغسطس/آب الماضي و31 ديسمبر/كانون الأول القادم، لكنها انتهت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاكتمال العدد.

وليبيا غنية بالنفط، لكنها عانت لسنوات من صراع مسلَّح، ثم شهدت قبل شهور انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، لتسوية النزاع عبر خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

لكن عادت التوترات مؤخراً جراء خلافات حول الصلاحيات والقوانين الانتخابية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي، استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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