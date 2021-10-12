رفضت الكاتبة الأيرلندية سالي روني، ترجمة روايتها الجديدة "عالم جميل.. أين أنت؟" إلى اللغة العبرية، تضامناً مع القضية الفلسطينية، حسب ما جاء في صحيفة "التايمز" البريطانية.

وكانت دار النشر الإسرائيلية مودان، اتصلت بالكاتبة التي تبلغ من العمر 30 عاماً، لتعرض عليها ترجمة الرواية الجديدة، إلا أن روني رفضت العرض.

وتدعم روني المقاطعة الثقافية للاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوكيلها الأدبي تريسي بوهان من وكالة وايلي.

وتحولت روني إلى نجمة على الساحة الأدبية في سن مبكرة، وفازت كتبها بعدة جوائز، وحققت مبيعات كبيرة، وتحولت إلى أعمال تليفزيونية.

ونشرت روني حتى الآن ثلاث روايات: حوارات مع الأصدقاء (2017)، وأشخاص عاديون (2018)، وعالم جميل.. أين أنت؟ (2021). وأنتجت شركة Hulu وهيئة الإذاعة البريطانية BBC رواية "أشخاص عاديون" في مسلسل تليفزيوني عام 2020.