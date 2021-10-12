سياسة
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تضامناً مع الفلسطينيين.. كاتبة أيرلندية ترفض ترجمة روايتها إلى العبرية
تدعم الكاتبة الأيرلاندية سالي روني المقاطعة الثقافية للاحتلال الإسرائيلي، ورفضت ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
تضامناً مع الفلسطينيين.. كاتبة أيرلندية ترفض ترجمة روايتها إلى العبرية
سالي روني رفضت ترجمة روايتها إلى العبرية / Reuters
12 أكتوبر 2021

رفضت الكاتبة الأيرلندية سالي روني، ترجمة روايتها الجديدة "عالم جميل.. أين أنت؟" إلى اللغة العبرية، تضامناً مع القضية الفلسطينية، حسب ما جاء في صحيفة "التايمز" البريطانية.

وكانت دار النشر الإسرائيلية مودان، اتصلت بالكاتبة التي تبلغ من العمر 30 عاماً، لتعرض عليها ترجمة الرواية الجديدة، إلا أن روني رفضت العرض.

وتدعم روني المقاطعة الثقافية للاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوكيلها الأدبي تريسي بوهان من وكالة وايلي.

وتحولت روني إلى نجمة على الساحة الأدبية في سن مبكرة، وفازت كتبها بعدة جوائز، وحققت مبيعات كبيرة، وتحولت إلى أعمال تليفزيونية.

ونشرت روني حتى الآن ثلاث روايات: حوارات مع الأصدقاء (2017)، وأشخاص عاديون (2018)، وعالم جميل.. أين أنت؟ (2021). وأنتجت شركة Hulu وهيئة الإذاعة البريطانية BBC رواية "أشخاص عاديون" في مسلسل تليفزيوني عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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