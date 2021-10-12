سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال 5 سنوات.. 750 دعوى "سوء سلوك جنسي" ضد الشرطة البريطانية
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود 750 ادعاءً على الأقلّ بسوء سلوك جنسي، ضد ضباط الشرطة العاملين في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات.
خلال 5 سنوات.. 750 دعوى "سوء سلوك جنسي" ضد الشرطة البريطانية
من بين 158 اتهاماً ضد شرطة مانشستر كان 130 ضد ضباط و11 ضد ضابطات مع تفاصيل غير معروفة في 17 حالة / Reuters
12 أكتوبر 2021

أظهرت أرقام حديثة وجود 750 ادعاء على الأقل بسوء سلوك جنسي، ضد ضباط الشرطة العاملين في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات، مع وجود أعلى رقم ضد شرطة مانشستر الكبرى.

وحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، اتُّهم أكثر من 150 من ضباط شرطة مانشتر بالاعتداء الجنسي.

وفي شرطة إنجلترا وويلز 43 آخرون، بالإضافة إلى اسكتلندا وشرطة النقل البريطانية، متهمون بنفس التهم.

وأصدر المفتشون الشهر الماضي تحذيراً غير مسبوق بشأن السلامة العامة في مانشستر بعد اكتشاف إخفاقات خطيرة في المنطقة، التي في تدابير خاصة منذ ما يقرب من عام (بسبب تفشي كورونا).

وسُئلت القوات في إنجلترا وويلز واسكتلندا عن عدد شكاوى الاعتداء الجنسي التي قُدّمت ضد ضباط الشرطة العاملين بين عامَي 2016 و2020، وظهر لاحقاً حسب البيانات أنها بلغت 530 ادعاءً.

ومن بين 158 اتهاماً ضد شرطة مانشستر، كان 130 ضد ضباط و11 ضد ضابطات، مع تفاصيل غير معروفة في 17 حالة.

وقال تيري وودز نائب رئيس شرطة مانشتر، إن القوة لن "تخجل" من أن تثبت للجمهور أنها تتخذ إجراءات ضد مثل هذا السلوك.

وتابع بأن "أي إساءة أو استغلال للوظيفة لغرض جنسي هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأردف: "شرطة مانشستر الكبرى هي ثاني أكبر قوة في البلاد، ولن ندافع عن أي سلوك لا يعكس المستوى العالي من الاحتراف والنزاهة الذي نتوقعه من ضباطنا ".

فيما قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي أدخلت بعض الإجراءات لتحسين الشفافية حول جلسات الاستماع المتعلقة بسوء سلوك الشرطة، إنه من "المخيب للآمال للغاية" أن بعض الجلسات لا يزال سرياً و"عملية إخطار الجمهور بنتائجها مبهمة بشكل مقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us