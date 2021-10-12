في تقرير نشرته صحيفة " الغارديان"، أفصح الأمير تشارلز بكل فخر بأنه يُشغّل سيارته أستون مارتن Aston Martin باستخدام فائض النبيذ الأبيض الإنجليزي والكحول المستخلصة من مصل اللبن المخمر.

ورغم أن الحل الذي لجأ إليه الأمير أثار إعجاب العديد من الخبراء واستحسان الكثيرين، إلا أنه لاقى في الوقت ذاته انتقادات كثيرة. إذ حذر ناشطون من التداعيات الوطنية والعالمية، لاعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، قال جريج آرتشر، مدير مجموعة T&E الداعية لوسائل نقل أوروبية نظيفة، في تصريح للغارديان : "إن مضار الوقود الحيوي أكثر من منافعه، فهو يؤدي إلى إزالة الغابات ومن ثم تغير استخدام الأراضي الذي سيؤدي بالضرورة إلى تفاقم أزمة المناخ."

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة التي يمتلكها تشارلز، قد تحولت لتعمل طيلة خمسة عقود باستخدام 85% من الإيثانول الحيوي و15% من البنزين الخالي من الرصاص والمعروف باسم E85.

ويرى الدكتور كريس مالينز، استشاري في سياسة الوقود البديل والاستدامة:" أن الطريقة التي اعتمدها الأمير لا يمكن تطويرها كنموذج".

وأضاف مالينز قائلاً: "تتجه المملكة المتحدة نحو سياسة تدفع بقوة نحو مزيد من التطوير، والتي إن لم تكن الجبن والنبيذ، فإنها قد تكون باستخدام عناصر أخرى، على غرار نفايات الطعام، ومع ذلك سيكون من الضروري ابتكار تقنيات أكثر تقدماً".

وتعتبر "الغارديان" أن أوضح مؤشر على فشل الوقود الحيوي في السنوات الأخيرة، هو قرار محطات توزيع موريسون Morrisons بالتخلص من مضخات تعبئة الإيثانول الحيوي، بعد أن كانت أول محطة توزيع تقدمه في المملكة المتحدة منذ عام 2007.

ومن جانبها تسعى السلطات المحلية، على غرار مجلس منطقة بورنماوث ومجلس بابيرغ وميد سوفولك، إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك عن طريق استبدال الديزل بالوقود الذي يعتمد على الزيت النباتي لشاحنات النفايات والمركبات الثقيلة.

وفي سياق متصل، أدلى الأمير تشارلز بتصريح سابق خلال مقابلته مع شبكة بي بي سي، قائلاً: "إن زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 26 يجب أن يتخذوا إجراءات طموحة بشأن أزمة المناخ بدلاً من "مجرد الحديث"، ويجب أن ينتبهوا إلى مدى اليأس الذي يشعر به اليوم الكثير من الشباب تجاه هذه المشكلة."

وفي مقابلة لاحقة أجرتها شبكة بي بي سي مع الأمير، تحدث فيها عن جهود الخاصة في التقليل من انبعاثات الكربون قائلاً: "لا أتناول اللحوم والأسماك لمدة يومين في الأسبوع ولا أتناول منتجات الألبان ليوم واحد في الأسبوع".