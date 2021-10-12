أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أنّ تبعات التغير المناخي والمسائل المتعلقة بالبيئة تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الدول، لا على دول معينة.

جاء ذلك في رسالة عبر الفيديو في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة المنعقد في الصين.

وقال أردوغان إن "التصدي للمشكلات البيئية والتغير المناخي، لن يُترَك على عاتق دول معينة، على جميع الدول أن تتحمل مسؤولياتها بغضّ النظر عن قوتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي ومسؤوليتها التاريخية".

وأشار الرئيس التركي في كلمته إلى الكوارث البيئية التي شهدتها الكرة الأرضية مؤخراً، التي أسفرت عن وقوع ضحايا.

وأضاف: "نعلم هذه الحقيقة، إن كل الأشياء في الطبيعة مترابطة كحلقات السلاسل".

وأوضح أنّ من تبعات تغيُّر المناخ حدوث صراعات وإجبار الناس على الهجرة، قائلاً: "البحر المتوسط الذي تُعَدّ سواحله مهداً للحضارات أصبح مقبرة للاجئين، ومن أسبابِ ذلك الضررُ الذي لحق بالبيئة".

وشدد أردوغان على أنّ بلاده عازمة على حماية التنوع البيولوجي على أراضيها وفي البحار التي تشرف عليها، قائلاً: "نعتمد عند هذا العمل على أساسٍ بأنّ حقّ الحياة لجميع الكائنات لا للبشر وحدهم".

وأوضح أنّ تركيا تتمتع بموقع جغرافي على ثلاثة أقاليم مناخية خاصة، وتضم ثلاثة مواقع جغرافية حيوية، تحوي أنظمة بيئية لغابات وجبال وسهول وأراضٍ رطبة وسواحل وبحار.

وقال بهذا الخصوص: "الأناضول هي الموطن الأصلي للقمح والعدس والحمّص والزيتون والتفاح والكرز وغيرها مئات النباتات".

ولفت إلى أن تركيا تضم وحدها 12 ألف نوع من النباتات بينها 4 آلاف تعد تركيا موطنها الأصلي، في حين أنّ كل أوروبا تضم 12 ألف نوع من النباتات.

ولفت الرئيس التركي في حديثه إلى أنّ بلاده ستستضيف العام القادم الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وستترأس الاتفاقية بين عامي 2022 و2024.

وأكد أن بلاده ستلعب دوراً خلال فترة رئاستها للاتفاقية، في الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل البلاد وخارجها.