سياسة
3 دقيقة قراءة
"فرنسا سبب شقائنا".. جمعية إسلامية جزائرية تفند مزاعم ماكرون بحق العثمانيين
فندت جمعية جزائرية مزاعم الرئيس الفرنسي بحق العثمانيين، إذ قالت إن "العثمانيين الذين قدموا إلى الجزائر لم يأتوا محتلين مستعمرين، بل بدعوة من الجزائريين للسلطان العثماني سليم الأول لمساعدتهم على دحر العدوان الصليبي الإسباني.
"فرنسا سبب شقائنا".. جمعية إسلامية جزائرية تفند مزاعم ماكرون بحق العثمانيين
جمعية إسلامية جزائرية تفند مزاعم ماكرون بحق العثمانيين / AA
12 أكتوبر 2021

قال عبد الرزاق قسوم، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" الثنين، إن "الوجود العثماني في الجزائر لم يكن استعماراً بل لمساعدة البلاد على دحر العدوان الصليبي الإسباني".

جاء ذلك في مقال لقسوم نشرته صحيفة "البصائر" التابعة لجمعيته، التي تعد أكبر تجمع لعلماء الدين الإسلامي في الجزائر.

والمقال رد على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم فيها أنه "كان بالجزائر استعمار قبل الاستعمار الفرنسي"، في إشارة إلى فترة الوجود العثماني (1515م-1830م).

وقال قسوم: "العثمانيون الذين قدموا إلى الجزائر لم يأتوا محتلين مستعمرين، بل بدعوة من الجزائريين كانت موجهة إلى السلطان العثماني سليم الأول لمساعدتهم على دحر العدوان الصليبي الإسباني".

وأضاف: "لم يُؤخذ على العثمانيين أن قاموا بالقتل أو التدمير، ولم ينهبوا ثروات الجزائريين الذين كانوا (في عهدهم) ينعمون بالخير الكثير".

وتابع: "لم يفرض العثمانيون علينا لغتهم، وليس فينا اليوم من يتحدث لغتهم، ولم يحاربوا معتقدنا، ولا حتى مذهبنا، فالجزائر كانت قبل العثمانيين مالكية، وبقيت بعدهم مالكية".

في المقابل وصف قسوم الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه "أبو المأساة، ومنبع شقاء وعِلّات الجزائر".

ودعا إلى إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الشركات الفرنسية.

وقبل أيام اتهم الرئيس الفرنسي السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا"، وطعن على وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، إذ تساءل: "هل كانت قبل الاستعمار الفرنسي أمة جزائرية؟!".

كما زعم ماكرون أنه "كان في الجزائر استعمار قبل الاستعمار الفرنسي"، في إشارة إلى فترة الوجود العثماني بين عامَي 1515 و1830.

وردت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإعلان استدعاء سفير الجزائر لدى باريس للتشاور، احتجاجاً على هذه التصريحات، التي قالت إنها "مسيئة" وتمثل "مساساً غير مقبول" بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.

كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية "برخان" في منطقة الساحل الإفريقي.

والأحد قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي، إن عودة السفير إلى باريس مرهونة باحترام تامّ للجزائر ومؤسساتها وتاريخها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us