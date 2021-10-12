نفت وزارة الدفاع التركية صحة الأنباء المتداولة حول مراعاة أنقرة لمزاعم اليونان وجنوب قبرص، خلال إصدارها إخطار "نافتكس" شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان للوزارة الثلاثاء، ردّاً على ما نشرته وسائل إعلام من مراعاة أنقرة أطروحات اليونان وجنوب قبرص في ما يتعلق بالحدود البحرية لإخطار نافتكس الأخير.

ووصفت الوزارة المزاعم المذكورة بأنها "مضلّلة ولا حقيقة لها".

وأوضحت أن أعمال المسح والتنقيب عن الطاقة في الحدود البحرية للبلاد، تجري وفق اتفاقية الجرف القاري المبرم عام 2011 بين أنقرة وقبرص التركية، وبما يتناسب مع الجرف القاري التركي الذي صدّقَت الأمم المتحدة حدوده في 18 مارس/آذار 2020.

وأشارت إلى أن أعمال المسح والتنقيب هذه تجري أيضاً وفق المتطلبات العلمية والتقنية، وبما يناسب الاحتياجات التركية.

وأردفت: "في هذا الإطار، وبناء على الحاجة اللازمة، أُصدِرَ إخطار نافتكس من أجل سفينة الريس عروج، جنوب غربي خليج مرسين".

وشدّدَت على أنه عند التدقيق في المجال الذي أُصدِرَ فيه إخطار نافتكس، يتبين زيف المزاعم المذكورة.

وأرفقت الوزارة ببيانها خرائط للمناطق البحرية التي أصدرت إخطار نافتكس فيها.

و"نافتكس" اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية إلى البحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر.

وينبّه الجهاز في حالة وجود خطر، كما يبعث برسائل عن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارتَي الملاحة البحرية الهيدروغرافية، وعلوم المحيطات، تستقبلها السفن عبر أجهزة "نافتكس".