سياسة
2 دقيقة قراءة
تعمل لصالح فرنسا.. جدل في اليونان حول إرسال قوات عسكرية إلى إفريقيا
الاتفاق الذي أبرم بين البلدين أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وصفه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه "تاريخي"، إلا أنه رغم ذلك يثير جدلاً من حيث المسؤوليات والالتزامات التي تلقيها على عاتق أثينا.
تعمل لصالح فرنسا.. جدل في اليونان حول إرسال قوات عسكرية إلى إفريقيا
يرى تحالف اليسار الراديكالي، أكبر أحزاب المعارضة اليونانية، أن الاتفاق المذكور، يشير إلى تغييرات في عقائد سياسات أثينا الخارجية / AA
12 أكتوبر 2021

تشهد اليونان، جدلاً حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى إفريقيا، للعمل لصالح فرنسا، بموجب اتفاق دفاعي مشترك بين أثينا وباريس.

الاتفاق الذي أبرم بين البلدين أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وصفه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه "تاريخي"، إلا أنه رغم ذلك يثير جدلاً من حيث المسؤوليات والالتزامات التي تلقيها على عاتق أثينا.

ويتضمن "اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الإستراتيجي" بين البلدين، "المشاركة في العمليات التي تقودها فرنسا في الساحل الإفريقي، لدعم المصالح المشتركة، إضافة إلى المشاركة في الوحدات العسكرية أو العمليات المشتركة."

ويرى تحالف اليسار الراديكالي، أكبر أحزاب المعارضة اليونانية، أن الاتفاق المذكور، يشير إلى تغييرات في عقائد سياسات أثينا الخارجية.

وأشار الحزب إلى ضرورة بقاء اليونان بعيداً عن الساحل الإفريقي، لافتاً إلى المآسي وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وفي كلمة له بالبرلمان، حذّر أليكسيس تشيبراس زعيم تحالف اليسار، الحكومة من سقوط الجنود اليونانيين، قتلى في الساحل الإفريقي.

وتعهّد بتغيير البنود التي تتيح للقوات اليونانية التوجه إلى إفريقيا، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة عام 2023.

بدوره، قال نيكوس بانايوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، إن مشاركة بلاده في العمليات العسكرية الفرنسية بالساحل الإفريقي، ستؤدي إلى اكتساب القوات اليونانية "خبرة عملياتية مهمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us