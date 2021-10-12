سياسة
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مصرع 3 أشخاص بينهم جزائريان تحت عجلات قطار بفرنسا
توفي ثلاثة مهاجرين جنوب غربي فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممددون على القضبان، حسب ما قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية الثلاثاء.
مصرع 3 أشخاص بينهم جزائريان تحت عجلات قطار بفرنسا
يحمل شخصان من المهاجرين الجنسية الجزائرية، فيما جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة / AA
12 أكتوبر 2021

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم جنوب غربي فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممددون على القضبان، حسب ما قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية الثلاثاء.

وذكرت المتحدثة أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز، نحو الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

وأضافت أن ثلاثة قُتلوا على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان، حسب "رويترز".

ويحمل شخصان من المهاجرين الجنسية الجزائرية، فيما جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

وقال عمدة المدينة إينيكو ألدانا دوات، إن الضحايا يشتبه في كونهم "مهاجرين" لا مواطنين فرنسيين.

وأضاف العمدة في تصريحات صحفية من موقع الحادث أن الضحايا "كانوا نائمين أو مستلقين على قضبان السكك الحديدية للقطار".

ولفت إلى أن "من النادر" وجود مهاجرين عند موقع الحادث، إذ تقترب هذه المنطقة من الحدود الفرنسية.

يشار إلى أن القطار كان في رحلة تربط بين منتجع "هنداي" الواقع على الحدود الفرنسية-الإسبانية ومدينة بوردو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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