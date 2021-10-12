سياسة
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لتسهيل التجارة والاستثمار.. تركيا وإندونيسيا تعتمدان "ممر سفر آمناً" بينهما
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي الثلاثاء اعتماداً فورياً لـ"ممر سفر آمن" بين تركيا وإندونيسيا لتسهيل السفر للعمل والتجارة والاستثمار والأغراض التجارية والاقتصادية الأخرى خلال فترة جائحة كورونا.
لتسهيل التجارة والاستثمار.. تركيا وإندونيسيا تعتمدان "ممر سفر آمناً" بينهما
بيان مشترك لوزيري خارجية البلدين ذكر أن ممر السفر الآمن سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري  / AA
12 أكتوبر 2021

أعلنت تركيا وإندونيسيا الثلاثاء اعتماد ممر سفر آمن بينهما لتسهيل سفر المواطنين بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي التي تجري زيارة حالياً إلى أنقرة.

وقال البيان المشترك: "يسر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أن يعلنا بشكل مشترك أنهما اتفقا بشكل متبادل على تطبيق ممر سفر آمن مؤقت بين البلدين لتسهيل السفر للعمل والتجارة والاستثمار والأغراض التجارية والاقتصادية الأخرى خلال فترة جائحة كورونا".

وأوضح البيان أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ فوراً، على أن يعيد البلدان تفعيل سياسات الدخول السابقة الخاصة بهما ورفع قيود السفر الخاصة بكورونا.

كما كشف عن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة عن السلطات المختصة في البلدين، وذلك في إطار ترتيب ممر السفر الآمن بين تركيا وإندونيسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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