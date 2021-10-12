أعلنت تركيا وإندونيسيا الثلاثاء اعتماد ممر سفر آمن بينهما لتسهيل سفر المواطنين بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي التي تجري زيارة حالياً إلى أنقرة.

وقال البيان المشترك: "يسر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أن يعلنا بشكل مشترك أنهما اتفقا بشكل متبادل على تطبيق ممر سفر آمن مؤقت بين البلدين لتسهيل السفر للعمل والتجارة والاستثمار والأغراض التجارية والاقتصادية الأخرى خلال فترة جائحة كورونا".

وأوضح البيان أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ فوراً، على أن يعيد البلدان تفعيل سياسات الدخول السابقة الخاصة بهما ورفع قيود السفر الخاصة بكورونا.

كما كشف عن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة عن السلطات المختصة في البلدين، وذلك في إطار ترتيب ممر السفر الآمن بين تركيا وإندونيسيا.