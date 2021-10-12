سياسة
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لم ينكمش خلال الجائحة.."النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 9%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5.8% إلى 9% خلال العام الجاري.
لم ينكمش خلال الجائحة.."النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 9%
توقع صندوق النقد الدولي أن متوسط التضخم في تركيا سيبلغ 17% للعام الجاري و15.4% لعام 2022 / Reuters
12 أكتوبر 2021

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، من 5.8 إلى 9 بالمئة، وأبقاها عند 3.3 بالمئة للعام 2022.

جاء ذلك في تقرير نشره صندوق النقد الدولي الثلاثاء حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وكان الاقتصاد التركي نما إيجاباً بنسبة 1.8% خلال العام الماضي، ليسجل واحدة من الحالات القليلة حول العالم التي تجنبت الانكماش في عام جائحة كورونا.

بينما نما بنسبة 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2021، متعافياً بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعاً بقيود جائحة كورونا.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعدد أكتوبر/تشرين الأول الصادر اليوم إن متوسط التضخم في تركيا سيبلغ 17% للعام الجاري و15.4% لعام 2022.

وبخصوص معدلات البطالة في تركيا أشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى بلوغ المعدل 12.2% في العام الجاري و11% للعام المقبل.

عالمياً خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% هذا العام، من 6% في توقعات يوليو/تموز وأبريل/نيسان الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وعن توقعات الصندوق للنمو في منطقة اليورو (19 دولة) عدل التقرير توقعاته للنمو الاقتصادي في العام الجاري من 4.6% إلى 5%، وتثبيته عند 4.3% في 2022.

أما التوقعات للاقتصاد الصيني للعام الجاري فقد عدل التقرير النمو إلى 8% خلال العام الجاري من 8.1% في توقعات يوليو/تموز، ومن 5.7% إلى 5.6% لعام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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