سياسة
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تأثراً باللص الفرنسي "لوبين".. شاب إيطالي يتورط بمحاولة سرقة فاشلة
تورّط شاب إيطالي بمحاولة سرقة فاشلة لحانة بالقرب من كنيسة بعد تأثره بشخصية اللص اللطيف في المسلسل الفرنسي "لوبين"، إلا أن الواقع لم يكن كالسينما.
تأثراً باللص الفرنسي "لوبين".. شاب إيطالي يتورط بمحاولة سرقة فاشلة
المسلسل الفرنسي "لوبين" الذي تأثر به اللص الإيطالي             / x
12 أكتوبر 2021

اعترف شاب إيطالي للشرطة بأنه حاول سرقة حانة في كنيسة بشمال إيطاليا، واستلهم محاولة السرقة "الفاشلة" من اللص اللطيف في المسلسل التلفزيوني الفرنسي "لوبين" الذي يُعرض على شبكة نتفلكس.

وقال الشاب البالغ من العمر 21 عاماً ولم تكشف الصحف الإيطالية هويته إنه خطط لأن يتزامن صوت تحطيمه الباب الزجاجي للحانة مع اللحظة التي تدق فيها أجراس الكنيسة حتى يمكن إخفاء الصوت.

وعلى الرغم من أن اللص المقلّد درس بعناية الأساليب الذكية والواثقة لشخصية "لوبين" في المسلسل قبل إقدامه على السرقة فإن الخطة في الواقع لم تسر على ما يرام.

تمكن الشاب من تحطيم باب حانة كنيسة في بلدة مونزا القريبة من ميلانو، وسرق نحو 21 يورو من الصندوق بالإضافة إلى زجاجة عصير برتقال.

لكن بعد عودته إلى المنزل تبين أن الإصابات التي لحقت بذراعه جراء تحطيمه الباب الزجاجي كانت بالغة، واضطر إلى طلب المساعدة، وفق الصحف الإيطالية.

زوّر الشاب في البداية سبب الإصابة بتعرضه لهجوم وسرقة قبل أن ينهار في البكاء أمام الشرطة ويعترف بخطته التي استلهمها من تأثره البالغ وإعجابه بمسلسل "لوبين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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