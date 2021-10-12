سياسة
2 دقيقة قراءة
هل سرق جواسيس بوتين تركيبة لقاح بريطاني ضد كورونا؟
نقلت صحيفة بريطانية عن مسؤولين أمنيين بالمملكة المتحدة أن الجواسيس العاملين لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سرقوا التركيبة التي طوّرتها شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا للاستفادة بها في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي.
هل سرق جواسيس بوتين تركيبة لقاح بريطاني ضد كورونا؟
أجهزة أمنية بريطانية تتهم جواسيس يعملون لصالح بوتين بسرقة تركيبة لقاح أسترازينيكا/أكسفورد / Reuters
12 أكتوبر 2021

قالت مصادر أمنية بريطانية إن العملاء الروس سرقوا التركيبة التي طوّرتها شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن".

وقالت المصادر إن لديها أدلة على تمكّن الجواسيس الذين يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التوصل إلى معلومات حيوية حول مخطط الفيروس، لافتة إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي طُوِّر بالتقنيات نفسها المستخدمة في تطوير لقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

وكان العملاء البريطانيون العام الماضي، وجّهوا أصابع الاتهام إلى بوتين، وقالوا إنهم متأكدون "بأكثر من 95%" من أن القراصنة الإلكترونيين الذين ترعاهم الدولة الروسية استهدفوا جهات بريطانية وكندية تعمل على تطوير لقاح ضد كورونا.

وفي هذا الصدد قال بوب سيلي النائب عن حزب المحافظين البريطاني والخبير في الشؤون الروسية: "أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بجدية مع قضية التجسس الروسي والصيني.. سواء كان الأمر يتعلق بسرقة تصميم لقاح (أسترازينكيا/أكسفورد) أو ابتزازنا بخصوص الطاقة من قِبل هذين النظامين السلطويين".

من جانبه قال وزير الداخلية داميان هيندز: "نعيش في عالم تحاول فيه الدول الاعتماد على أعمال التجسس الصناعي والاقتصادي".

وأضاف: "إننا نواجه تهديدات مختلفة من هذا النوع فهي أعقد وأكثر شمولاً مما كانت عليه من قبل"، مشيراً إلى أن دولاً أجنبية ترغب باستمرار في الحصول على معلومات حساسة، بما في ذلك أسرار تجارية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us