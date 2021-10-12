قالت مصادر أمنية بريطانية إن العملاء الروس سرقوا التركيبة التي طوّرتها شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن".

وقالت المصادر إن لديها أدلة على تمكّن الجواسيس الذين يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التوصل إلى معلومات حيوية حول مخطط الفيروس، لافتة إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي طُوِّر بالتقنيات نفسها المستخدمة في تطوير لقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

وكان العملاء البريطانيون العام الماضي، وجّهوا أصابع الاتهام إلى بوتين، وقالوا إنهم متأكدون "بأكثر من 95%" من أن القراصنة الإلكترونيين الذين ترعاهم الدولة الروسية استهدفوا جهات بريطانية وكندية تعمل على تطوير لقاح ضد كورونا.

وفي هذا الصدد قال بوب سيلي النائب عن حزب المحافظين البريطاني والخبير في الشؤون الروسية: "أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بجدية مع قضية التجسس الروسي والصيني.. سواء كان الأمر يتعلق بسرقة تصميم لقاح (أسترازينكيا/أكسفورد) أو ابتزازنا بخصوص الطاقة من قِبل هذين النظامين السلطويين".

من جانبه قال وزير الداخلية داميان هيندز: "نعيش في عالم تحاول فيه الدول الاعتماد على أعمال التجسس الصناعي والاقتصادي".

وأضاف: "إننا نواجه تهديدات مختلفة من هذا النوع فهي أعقد وأكثر شمولاً مما كانت عليه من قبل"، مشيراً إلى أن دولاً أجنبية ترغب باستمرار في الحصول على معلومات حساسة، بما في ذلك أسرار تجارية.