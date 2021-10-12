سياسة
2 دقيقة قراءة
مقابل 370 مليون دولار.. ترمب قد يبيع فندقه المثير للجدل بواشنطن
تعمل شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على إتمام صفقة مع شركة استثمارية لبيع فندق واشنطن مقابل 370 مليون دولار.
مقابل 370 مليون دولار.. ترمب قد يبيع فندقه المثير للجدل بواشنطن
تعتبر قيمة الصفقة المتوقعة ضعف التكلفة التي حولت بها شركة ترمب مبنى البريد القديم إلى فندق / Reuters
12 أكتوبر 2021

تسعى شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لبيع فندق في واشنطن لشركة استثمارية مقرها ميامي بمبلغ قيمته 370 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "سي.جي.آي.ميرشينت"، في مرحلة متقدمة من المفاوضات لشراء حقوق استخدام مبنى الفندق، فيما تجري الشركة مفاوضات أخرى مع علامات تجارية مثل هيلتون، لإزالة علامة ترمب واستبدال فندق آخر بها.

وتعتبر قيمة الصفقة المتوقعة ضعف التكلفة التي حولت بها شركة ترمب مبنى البريد القديم إلى فندق.

وحامت شكوك حول انتهاك ترمب لبند المكافآت في الدستور حينما كان رئيساً، عبر تلقيه الهدايا أو الاستفادة من الشخصيات الأجنبية في الفندق.

واعتبرت لجنة الرقابة بالكونغرس أن ترمب "قدم معلومات مضللة بشأن الوضع المالي لفندقه، في إفصاحاته المالية السنوية".

وطالبته بضخ 24 مليون دولار على الأقل لإنقاذ الوضع المالي المتردي للفندق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us