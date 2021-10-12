تسعى شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لبيع فندق في واشنطن لشركة استثمارية مقرها ميامي بمبلغ قيمته 370 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "سي.جي.آي.ميرشينت"، في مرحلة متقدمة من المفاوضات لشراء حقوق استخدام مبنى الفندق، فيما تجري الشركة مفاوضات أخرى مع علامات تجارية مثل هيلتون، لإزالة علامة ترمب واستبدال فندق آخر بها.

وتعتبر قيمة الصفقة المتوقعة ضعف التكلفة التي حولت بها شركة ترمب مبنى البريد القديم إلى فندق.

وحامت شكوك حول انتهاك ترمب لبند المكافآت في الدستور حينما كان رئيساً، عبر تلقيه الهدايا أو الاستفادة من الشخصيات الأجنبية في الفندق.

واعتبرت لجنة الرقابة بالكونغرس أن ترمب "قدم معلومات مضللة بشأن الوضع المالي لفندقه، في إفصاحاته المالية السنوية".

وطالبته بضخ 24 مليون دولار على الأقل لإنقاذ الوضع المالي المتردي للفندق.