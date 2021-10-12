سياسة
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ملصقة بجسد.. الأمن المغربي يوقف محاولة تهريب مخدرات من إسبانيا
أعلن الأمن المغربي الثلاثاء إحباط عملية تهريب مخدرات من إسبانيا إلى المغرب، وتوقيف سائق من جنسية مغربية ألصق في جسده أكثر من 6300 قرص مخدر، كان يحاول إدخالها إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
ملصقة بجسد.. الأمن المغربي يوقف محاولة تهريب مخدرات من إسبانيا
السلطات المغربية تحفظت على السائق وباشرت التحقيق معه للوقوف على جميع المتورطين الضالعين في عملية التهريب
12 أكتوبر 2021

أحبطت قوات الأمن المغربية في ميناء طنجة المتوسط الثلاثاء عملية تهريب دولية للمخدرات وحجز 6300 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقاً من إسبانيا.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المتورط في هذه العملية، وهو سائق من جنسية مغربية يبلغ من العمر 53 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وأضافت أن عملية التفتيش والجس الوقائي أسفرت عن العثور على شحنات من أقراص الهلوسة ملفوفة بشريط لاصق في جسده ومدسوسة بإحكام تحت ملابسه الشخصية.

وأكدت السلطات الأمنية التحفظ على السائق ومباشرة التحقيق معه للوقوف على "الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.. وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه".

وأشار بيان المديرية العامة للأمن إلى أن هذه العملية الأمنية "تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديداً الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية المهربة انطلاقاً من خارج المغرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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