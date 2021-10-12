سياسة
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خطة لتعزيز التعاون السياحي.. توقعات بزيارة 4 ملايين روسي لتركيا نهاية العام
وقعت تركيا وروسيا خطة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، فيما ناقشا قضايا مثل تطبيق التأشيرة الإلكترونية والإعفاء من التأشيرة، لتسهيل حركة السياح بين البلدين.
خطة لتعزيز التعاون السياحي.. توقعات بزيارة 4 ملايين روسي لتركيا نهاية العام
ذكرت دوغوزوفا أن تركيا هي أكثر بلد يتجه إليه السياح الروس، مؤكدة أن ضمان سلامة المواطنين الروس في البلدان التي يذهبون إليها مهم / AA
12 أكتوبر 2021

وقعت تركيا وروسيا الثلاثاء خطة عمل مشتركة بغية تعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين.

وأشرف على توقيع الخطة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي ورئيسة وكالة السياحة الروسية زارينا دوغوزوفا عقب اجتماع بين الجانبين في العاصمة أنقرة.

وفي تصريحات صحفية قبل التوقيع أوضح أرصوي أنهم أجروا اجتماعات روتينية مع نظرائهم الروس حول الصحة العامة وسلامة السياحة.

وأشار إلى أنه تبادل الآراء مع دوغوزوفا بخصوص سبل التعامل مع المشاكل التي قد تواجه السياح وحلها.

ولفت أرصوي إلى أن أكثر من 2.5 مليون سائح روسي زاروا تركيا حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، معرباً عن توقعه وصول الرقم إلى أكثر من 4 ملايين مع نهاية العام.

بدورها ذكرت دوغوزوفا أن تركيا هي أكثر بلد يتجه إليه السياح الروس، مؤكدة أن ضمان سلامة المواطنين الروس في البلدان التي يذهبون إليها مهم بالنسبة إلى الحكومة الروسية.

كما أعربت عن رغبتهم في زيادة عدد السياح الأتراك القادمين إلى روسيا، مضيفة: "ناقشنا ما يمكن فعله بشأن قضايا مثل تطبيق التأشيرة الإلكترونية والإعفاء من التأشيرة، وقيمنا قضايا التعاون في مجال الاستثمار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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