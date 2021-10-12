سياسة
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شاهد.. السلطات السعودية تؤكد سيطرتها على "أسد طليق" بشوارع الخُبر
قال "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" وهو الجهة المسؤولة عن حماية الحياة البرية في السعودية، إنه تمكّن من السيطرة على أسد أُبلغ عن تحركه طليقاً في شوارع مدينة الخبر شرقي المملكة.
شاهد.. السلطات السعودية تؤكد سيطرتها على "أسد طليق" بشوارع الخُبر
السلطات السعودية تؤكد سيطرتها على أسد عُثِر عليه طليقاً في شوارع الخُبر
12 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات السعودية تمكُّنها من السيطرة على أسد أُبلغ عن تحركه طليقاً في شوارع مدينة الخبر شرقي المملكة.

وقال "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" إنه "سيطر على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغاً عن وجود الكائن في أحد الشوارع".

وأضاف المركز الذي يُعد الجهة الرسمية المسؤولة في المملكة في تغريدة: "تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن".

وبينما لم تتضح حتى الآن أسباب وجود الأسد طليقاً في شوارع المدينة اختلفت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخرة ومتعجبة من الأمر.

مصدر:TRT عربي
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