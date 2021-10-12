أعلنت السلطات السعودية تمكُّنها من السيطرة على أسد أُبلغ عن تحركه طليقاً في شوارع مدينة الخبر شرقي المملكة.

وقال "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" إنه "سيطر على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغاً عن وجود الكائن في أحد الشوارع".

وأضاف المركز الذي يُعد الجهة الرسمية المسؤولة في المملكة في تغريدة: "تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن".

وبينما لم تتضح حتى الآن أسباب وجود الأسد طليقاً في شوارع المدينة اختلفت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخرة ومتعجبة من الأمر.