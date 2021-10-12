قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه توجد أدلة قوية على ارتكاب اليونان انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال دفعها طالبي اللجوء نحو تركيا.

وأعربت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو بمؤتمر صحفي في جنيف عن بالغ قلقهم جراء أوضاع اللاجئين في ليبيا.

وأشارت إلى أن قوات الأمن الليبية أطلقت مؤخراً عدة حملات لاعتقال اللاجئين على أراضيها، ما أسفر عن حالات قتل وإصابات خطيرة ضد اللاجئين.

ودعت السلطات الليبية لإطلاق تحقيقات عاجلة ومستقلة بخصوص تلك الأنباء وإطلاق سراح اللاجئين المعتقلين.

ورداً على سؤال حول عدم تعليق مفوضية حقوق الإنسان على عمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة في أوروبا وبخاصة اليونان قالت هورتادو: "إننا نتلقى أدلة قوية على دفع اليونان طالبي اللجوء نحو تركيا".

والخميس أشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أديلبيرت جاهنز إلى وجود مقاطع مصورة وتقارير تؤكد استخدام العنف بحق طالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي ودفعهم إلى العودة خارج حدودها، واصفاً إياها بـ"المثيرة للقلق".