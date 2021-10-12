سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: توجد "أدلة قوية" على دفع اليونان اللاجئين نحو تركيا
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه توجد أدلة قوية على ارتكاب اليونان انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال دفعها طالبي اللجوء نحو تركيا، فيما أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بوجود مقاطع مصورة للعنف تجاه طالبي اللجوء.
الأمم المتحدة: توجد "أدلة قوية" على دفع اليونان اللاجئين نحو تركيا
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أديلبيرت جاهنز أشار إلى وجود مقاطع مصورة وتقارير تؤكد استخدام العنف بحق طالبي اللجوء / AA
12 أكتوبر 2021

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه توجد أدلة قوية على ارتكاب اليونان انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال دفعها طالبي اللجوء نحو تركيا.

وأعربت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو بمؤتمر صحفي في جنيف عن بالغ قلقهم جراء أوضاع اللاجئين في ليبيا.

وأشارت إلى أن قوات الأمن الليبية أطلقت مؤخراً عدة حملات لاعتقال اللاجئين على أراضيها، ما أسفر عن حالات قتل وإصابات خطيرة ضد اللاجئين.

ودعت السلطات الليبية لإطلاق تحقيقات عاجلة ومستقلة بخصوص تلك الأنباء وإطلاق سراح اللاجئين المعتقلين.

ورداً على سؤال حول عدم تعليق مفوضية حقوق الإنسان على عمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة في أوروبا وبخاصة اليونان قالت هورتادو: "إننا نتلقى أدلة قوية على دفع اليونان طالبي اللجوء نحو تركيا".

والخميس أشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أديلبيرت جاهنز إلى وجود مقاطع مصورة وتقارير تؤكد استخدام العنف بحق طالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي ودفعهم إلى العودة خارج حدودها، واصفاً إياها بـ"المثيرة للقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us