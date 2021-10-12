سياسة
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واصفة إياها بـ"حليف الناتو".. الولايات المتحدة تدين الهجمات ضد تركيا
المتحدث باسم الخارجية نيد برايس يؤكد إدانة بلاده "الهجوم عبر الحدود ضد تركيا حليفتنا في الناتو"، ويقدّم التعازي لأسر الشرطيين التركيين اللذين قُتلا في سوريا.
واصفة إياها بـ"حليف الناتو".. الولايات المتحدة تدين الهجمات ضد تركيا
الخارجية الأمريكية تدين الهجمات ضد تركيا "حليفتها في الناتو" / AA
12 أكتوبر 2021

أعربت الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن إدانتها للهجمات عبر الحدود ضد "حليفة الناتو تركيا"، مقدمة تعازيها لأسر الشرطيين التركيين اللذين قُتِلا في سوريا.

جاء ذلك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال فيه إن "تركيا حليفة مهمة لنا في الناتو ولدينا مصالح مشتركة في العديد من المجالات".

وأكّد برايس: "ندين الهجوم عبر الحدود ضد تركيا حليفتنا في الناتو. ونقدم تعازينا لأسر الشرطيين التركيين اللذين قتلا في سوريا".

وأضاف: "نؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار ووقف الهجمات عبر الحدود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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