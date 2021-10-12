أعربت الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن إدانتها للهجمات عبر الحدود ضد "حليفة الناتو تركيا"، مقدمة تعازيها لأسر الشرطيين التركيين اللذين قُتِلا في سوريا.

جاء ذلك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال فيه إن "تركيا حليفة مهمة لنا في الناتو ولدينا مصالح مشتركة في العديد من المجالات".

وأكّد برايس: "ندين الهجوم عبر الحدود ضد تركيا حليفتنا في الناتو. ونقدم تعازينا لأسر الشرطيين التركيين اللذين قتلا في سوريا".

وأضاف: "نؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار ووقف الهجمات عبر الحدود".