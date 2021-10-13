سياسة
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كيف دفعت كورونا 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر؟
دفعت جائحة كورونا أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.
كيف دفعت كورونا 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر؟
جائحة كورونا دفعت 100 مليون شخص حول العالم لهاوية الفقر / AA
13 أكتوبر 2021

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.

وأضاف أنطونيو غوتيريش أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي أن التضامن العالمي "غير موجود عملياً" وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة.

قال غوتيريش "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقراً بأكبر الأضرار".

كما ذكر الأمين العام أن المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشاً اقتصادياً كبيراً لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة والأقل نمواً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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