صوّت مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء/الأربعاء على مشروع قانون يسمح مؤقتاً للحكومة بزيادة سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار.

وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتاً مقابل 206 أصوات.

والخميس الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الذي من المنتظر أن يجري عرضه على الرئيس، جو بايدن للتوقيع عليه ومن ثم إقراره.

ويتيح ذلك لوزارة الخزانة الأمريكية الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة حتى 3 ديسمبر/كانون المقبل، وهو اليوم الذي يشهد انتهاء العمل بقانون الميزانية الأمريكية المؤقتة قصيرة الأجل.

وكان الرئيس، جو بايدن قد هدد في وقت سابق الأسبوع الماضي بتجاوز سقف الدين العام الأمريكي إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن زيادة سقفه أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين.

وحمّل بايدن، ميتش ماكونيل، زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأمريكي.

وقال الرئيس كذلك إن أكثر من ربع الدين الأمريكي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، "لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين".

وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانوناً للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28.4 تريليون دولار.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية سيجري بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.