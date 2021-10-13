ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة أبل ستخفض على الأرجح إنتاج هاتفها الجديد آيفون 13 بما يصل إلى عشرة ملايين جهاز بسبب النقص العالمي في الرقائق.

وقالت بلومبرج إنه كان من المتوقع أن تنتج أبل 90 مليون جهاز من طرازها الجديدة من آيفون بنهاية هذا العام. وأضافت أن أبل أبلغت مُصنعيها بأن عدد الأجهزة سيتقلص لأن موردي الرقائق ومنهم برودكوم وتكساس إنسترومنتس يجدون صعوبة في تسليم المكونات.

وانخفضت أسهم أبل 1.2% بعد ساعات من التداول، في حين تراجعت أسهم برودكوم وتكساس إنسترومنتس بنحو واحد في المئة.

ورفضت أبل التعليق. فيما لم ترد برودكوم ولا تكساس إنسترومنتس بعد على طلبات للتعليق.

وكانت أبل قد توقعت في يوليو/تموز تباطؤ نمو الإيرادات وقالت إن نقص الرقائق، الذي بدأ يؤثر على قدرتها على بيع أجهزة الكمبيوتر المحمول (ماك) واللوحي (آيباد)، سيحد أيضاً من إنتاج آيفون. وقدمت تكساس إنسترومنتس توقعات متحفظة للإيرادات في ذلك الشهر، ملمحة إلى مخاوف بشأن إمدادات الرقائق لبقية العام.

* أزمة الرقائق

ووضعت أزمة الرقائق ضغوطاً هائلة على صناعات مختلفة من السيارات إلى الإلكترونيات، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً.

وفي ظل قدرتها الشرائية الكبيرة واتفاقاتها طويلة الأمد مع بائعي الرقائق، تمكنت أبل من تفادي أزمة الإمدادات أكثر من شركات عديدة أخرى، مما دفع محللين إلى توقع تحقيق طُرز آيفون 13 التي طُرحت في سبتمبر/ أيلول مبيعات قوية مع تطلع عشاق التكنولوجيا إلى تحديث أجهزتهم بشبكات الجيل الخامس.

لكن كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث والاستشارات قالت في مذكرة بحثية الشهر الماضي إن أبل ليست بمنعة من أزمة الرقائق العالمية. وخفضت توقعاتها لشحن الهواتف الذكية على مستوى العالم إلى 1.41 مليار جهاز من 1.45 مليار في وقت سابق، قائلة إن الشركة المصنعة لآيفون في وضع أفضل من منافساتها لكنها ستتأثر مع ذلك.