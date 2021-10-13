سياسة
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كسروا بابه وروّعوا الأطفال.. اعتداء يستهدف مسجداً بولاية ميشيغان الأمريكية
استهدف مجهولون مسجداً بولاية ميشيغان الأمريكية وكسروا بابه وزجاجه بينما كان الأطفال يلعبون في الداخل، ما أثار القلق والاستياء لدى جموع المسلمين هناك.
كسروا بابه وروّعوا الأطفال.. اعتداء يستهدف مسجداً بولاية ميشيغان الأمريكية
اعتداء يستهدف مسجداً بولاية ميشيغان الأمريكية
13 أكتوبر 2021

تعرض مسجد بولاية ميشيغان الأمريكية، الثلاثاء، لاعتداء أثار القلق والاستياء لدى جموع المسلمين هناك.

وحسب وكالة الأناضول، كسر مجهولون بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء، باب وزجاج مسجد بمنطقة روتشستر هيلز التابعة لمدينة ديترويت بالولاية المذكورة، بينما كان الأطفال يلعبون في الداخل.

ورصدت كاميرات المراقبة الهجوم الذي تسبب في انزعاج القائمين على المسجد وعائلات مسلمة تتردد عليه بالمنطقة.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قال موظف المسجد، محمد أحمد :"كان حادثاً مروعاً، إذ إن المنطقة كان بها أطفال ونساء وقت وقوعه"، مضيفاً: "بشكل عام، نشعر بأمان في هذه المنطقة لكن هذه الواقعة هزّت الجميع ولا سيما الأطفال الذين قرروا عدم القدوم إلى المسجد ثانية".

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات من قبل الشرطة ما زالت مستمرة؛ لمعرفة ما إذا كان ذلك الاعتداء حادثاً منفرداً أو جزءاً من مخطط كبير.

في سياق متصل، صرح مسؤولو المسجد بأنهم انتقلوا عام 2008 إلى منطقة روتشستر هيلز، التي رأوا أنها أكثر أماناً، وذلك بعد حرق مسجدهم في منطقة ديترويت وقتل شخص عام 1980.

كما أوضحوا أنهم حتى هجوم يوم الثلاثاء، لم يتعرضوا منذ عام 2008 لأي اعتداء مماثل باستثناء عدد قليل من الإساءات اللفظية.

جدير بالذكر أنه بالولاية نفسها كان قد تعرض مركز إسلامي في منطقة غرانت بلانك لاعتداء خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما استهدف هجوم آخر مسجداً بمنطقة وارن العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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