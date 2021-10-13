سياسة
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ضمن خطط الانسحاب.. قوات برخان الفرنسية بدأت تسليم قاعدة كيدال في مالي
بدأت قوات عملية "برخان" الفرنسية المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة "كيدال" شماليّ مالي على أن "يصبح نهائياً في غضون 10 أيام"، حسب ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية.
ضمن خطط الانسحاب.. قوات برخان الفرنسية بدأت تسليم قاعدة كيدال في مالي
في 10 يونيو/حزيران الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سينهي عملية برخان كجزء من تحول عميق في الوجود العسكري لبلاده بالمنطقة / Reuters
13 أكتوبر 2021

أعلن المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية، باسكال ياني، أن قوات عملية "برخان" الفرنسية بدأت، الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة "كيدال" شماليّ مالي، حسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وسيتسلّم الجيش المالي وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد "مينوسما" مهام إدارة القاعدة، فيما قال متحدث الجيش الفرنسي إن "نقل (القاعدة) إلى مينوسما والقوات المسلحة المالية سيصبح نهائياً في غضون 10 أيام".

وقال ياني إن "الموكب اللوجستي الأخير غادر إلى غاو هذا الصباح عند الساعة الخامسة. مجموعة من قوة برخان ستبقى في المكان من أجل الإجراءات الإدارية واللوجستية الأخيرة".

وأوضح ياني أن الوحدة التابعة لبرخان التي ما زالت في كيدال ولم يكشف عن عديدها "لأسباب أمنية"، سيكون عليها "تطمين" شركاء فرنسا، حسب قناة "فرانس 24".

وانطلقت عملية برخان في 1 أغسطس/آب 2014، وجرى تشكيلها بالتعاون مع 5 بلدان وهي بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر (مستعمرات فرنسية سابقة تمتد في منطقة الساحل الإفريقي).

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سينهي عملية برخان كجزء من تحول عميق في الوجود العسكري لبلاده بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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