أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، عدم وجود "مسار واضح" لإلغاء تجميد الأموال الأفغانية، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.

ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة عشرة مليارات دولار مجمدة في الخارج.

وأكد آل ثاني مجدداً خلال كلمة في منتدى الأمن العالمي في العاصمة القطرية الدوحة، موقف بلاده بأن الاعتراف بحكومة طالبان ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم.

وفي شأن آخر، قال "نعمل مع جيراننا على تعزيز مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً أن جميع زعماء الخليج يرغبون في منع حدوث أي خلافات في المستقبل.

وبيّن أن الوساطة بين إيران والدول الأخرى في مصلحة قطر.

وبشأن تطبيع دول عربية مع إسرائيل، قال وزير خارجية قطر: "لا نشهد أي أفق في عملية السلام (بالشرق الأوسط) واتفاق أبراهام لا يمكن أن يساهم في حل الأزمة".

وأردف أنه "لا ينبغي أن نركز على التطبيع الاقتصادي (مع إسرائيل) وننسى الاحتلال".