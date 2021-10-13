سياسة
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"حالة الإرهاب".. هيلاري كلينتون تكشف أسرار السياسة الأمريكية بأسلوب الإثارة
استبقت كلينتون إصدار روايتها الأولى بتغريدة على موقع تويتر مطلع هذا الشهر كتبت فيها "(حالة الإرهاب) تعد أول عمل روائي أقدمه! لقد كان عملاً مليئاً بالحب مع صديقتي ومؤلفة الغموض المفضلة لويز بينى، أنتظر بفارغ الصبر قراءة الرواية".
"حالة الإرهاب".. هيلاري كلينتون تكشف أسرار السياسة الأمريكية بأسلوب الإثارة
تسرد الرواية قصة وزيرة خارجية مبتدئة تدعى إلين آدامز انضمت إلى إدارة رئيس أمريكي جديد هو دوغلاس ويليامز / Reuters
13 أكتوبر 2021

طرحت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، الثلاثاء، أحدث كتاب لها وأول عمل روائي أطلق عليه اسم "حالة الإرهاب" بالتعاون مع كاتبة الغموض والإثارة الكندية لويز بيني.

وقد استبقت كلينتون إصدار روايتها الأولى بتغريدة على موقع تويتر مطلع هذا الشهر كتبت فيها "(حالة الإرهاب) تعد أول عمل روائي أقدمه! لقد كان عملاً مليئاً بالحب مع صديقتي ومؤلفة الغموض المفضلة لويز بينى، أنتظر بفارغ الصبر قراءة الرواية".

وتسرد الرواية قصة وزيرة خارجية مبتدئة تدعى إلين آدامز انضمت إلى إدارة رئيس أمريكي جديد هو دوغلاس ويليامز.

وعلى رأس الدبلوماسية الأمريكية، يتعين على إلين الكشف عن خيوط مؤامرة إرهابية عالمية تشمل باكستان وأفغانستان وإيران بمساعدة موظف في الخارجية من أصول لبنانية وصحافي باكستاني-أمريكي.

وأعلنت دار النشر "سايمون آند تشوستر" طرحها للبيع كتاب "حالة الإرهاب"، والذي كتب بطريقة "الإثارة" وشكّل جدلاً على مواقع التواصل.

وذكرت الدار، أن "الكتاب يدور حول دراما عالمية من وراء الكواليس تستند إلى تفاصيل لا يعرفها إلا المُطّلعون".

وتعد رواية "حالة الإرهاب" أول عمل روائي لهيلاري كلينتون. وقبل ذلك، ألفت العديد من الكتب من بينها "الخيارات الصعبة" عام 2014 وكتاب "ماذا حدث عام 2017؟ " عقب هزيمتها في الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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