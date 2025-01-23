وقال الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه انتشلت الأربعاء جثامين 9 شهداء من تحت أنقاض منازل ومبان استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة.

وأوضح أنه جرى "انتشال جثماني شهيدين من محافظتي غزة والشمال، و7 جثامين شهداء من محافظات جنوب القطاع". وأفاد بأن "إجمالي ما جرى انتشاله منذ تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد الماضي بلغ 162 جثمان شهيد".

ووفق الدفاع المدني "لا تزال جثامين آلاف الشهداء المفقودة تحت ركام المنازل والمباني غير قادرة طواقمنا على الوصول إلى أماكنها وانتشالها لعدم توافر المعدات والآلات الثقيلة".

في غضون ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بقتل فلسطيني جنوب قطاع غزة، بزعم أنه شكل خطراً على قواته، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس أن قواته تعاملت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مواجهة تهديدات تعرضت لها في قطاع غزة.

وأضاف: "في جنوب قطاع غزة عملت القوات وفق شروط وقف إطلاق النار، ورصدت عدداً من المشتبه فيهم المسلحين الذين شكلوا تهديداً عليها، إذ أزالت القوات التهديد وقضت على المخرب المدعو أكرم عاطف فرحان زنون الناشط في الجهاد الإسلامي".

وادعى أنه رصد "في عدة مناطق في قطاع غزة عدداً من المشتبه فيهم الملثمين يتحركون نحو القوات التي أطلقت النار لإبعادهم".

وقال إنه "مصمم على تطبيق شروط الاتفاق كاملة وذلك لإعادة المختطفين مع البقاء مستعداً لكل السيناريوهات".

وختم بيانه بالقول: "نكرر الدعوة للسكان الفلسطينيين للانصياع إلى تعليماتنا وعدم الاقتراب إلى القوات المنتشرة في المنطقة".

واستشهد فلسطيني، الأربعاء، وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني أكرم عاطف زنون، وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح.

كما لقي فلسطيني مصرعه وأصيب آخران، الأربعاء، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة الذي ارتكب فيه إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي.

يأتي ذلك بينما بدأ الأحد، سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.