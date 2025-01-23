الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
غزة.. انتشال 162 جثة منذ بدء وقف إطلاق النار والاحتلال يقرّ بقتل فلسطيني
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، انتشال 9 جثامين شهداء أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 162 منذ بدء وقف إطلاق النار، بينما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل فلسطيني جنوب القطاع.
غزة.. انتشال 162 جثة منذ بدء وقف إطلاق النار والاحتلال يقرّ بقتل فلسطيني
الفلسطينيون يواجهون الدمار عند عودتهم إلى رفح بعد وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA (AA)
23 يناير 2025

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه انتشلت الأربعاء جثامين 9 شهداء من تحت أنقاض منازل ومبان استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة.

وأوضح أنه جرى "انتشال جثماني شهيدين من محافظتي غزة والشمال، و7 جثامين شهداء من محافظات جنوب القطاع". وأفاد بأن "إجمالي ما جرى انتشاله منذ تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد الماضي بلغ 162 جثمان شهيد".

ووفق الدفاع المدني "لا تزال جثامين آلاف الشهداء المفقودة تحت ركام المنازل والمباني غير قادرة طواقمنا على الوصول إلى أماكنها وانتشالها لعدم توافر المعدات والآلات الثقيلة".

في غضون ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بقتل فلسطيني جنوب قطاع غزة، بزعم أنه شكل خطراً على قواته، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس أن قواته تعاملت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مواجهة تهديدات تعرضت لها في قطاع غزة.

وأضاف: "في جنوب قطاع غزة عملت القوات وفق شروط وقف إطلاق النار، ورصدت عدداً من المشتبه فيهم المسلحين الذين شكلوا تهديداً عليها، إذ أزالت القوات التهديد وقضت على المخرب المدعو أكرم عاطف فرحان زنون الناشط في الجهاد الإسلامي".

وادعى أنه رصد "في عدة مناطق في قطاع غزة عدداً من المشتبه فيهم الملثمين يتحركون نحو القوات التي أطلقت النار لإبعادهم".

وقال إنه "مصمم على تطبيق شروط الاتفاق كاملة وذلك لإعادة المختطفين مع البقاء مستعداً لكل السيناريوهات".

وختم بيانه بالقول: "نكرر الدعوة للسكان الفلسطينيين للانصياع إلى تعليماتنا وعدم الاقتراب إلى القوات المنتشرة في المنطقة".

واستشهد فلسطيني، الأربعاء، وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مصدر طبي استشهاد الفلسطيني أكرم عاطف زنون، وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح.

كما لقي فلسطيني مصرعه وأصيب آخران، الأربعاء، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة الذي ارتكب فيه إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي.

يأتي ذلك بينما بدأ الأحد، سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us