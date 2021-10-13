سياسة
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يحمل اسم Pestana CR7.. رونالدو يتوجه قريباً إلى المغرب لافتتاح فندقه
من المرتقب أن يحل قريباً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المغرب، لحضور حفل افتتاح فندقه الجديد الفاخر Pestana CR7 في مدينة مراكش.
يحمل اسم Pestana CR7.. رونالدو يتوجه قريباً إلى المغرب لافتتاح فندقه
سيكون رونالدو مصحوباً بصديقته جورجينا وبعدد من النجوم الذين سيحضرون حفل افتتاح الفندق / مواقع التواصل
13 أكتوبر 2021

تناقلت مواقع إخبارية مغربية أنباء عن اعتزام لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو زيارة المغرب قريباً، لحضور حفل افتتاح فندقه الجديد في مدينة مراكش.

بدوره، كشف موقع Challenge أن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيُسافر إلى مراكش، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لافتتاح أول فرع إفريقي لسلسلة فنادقه التي تحمل اسم Pestana CR7.

وتتوزع سلسلة فنادق رونالدو في مدن كل من لشبونة ومدريد ونيويورك وباريس ومانشستر، وتديرها شركة Pestana CR7 المملوكة لرونالدو.

وسيكون رونالدو مصحوباً بصديقته جورجينا وبعدد من النجوم الذين سيحضرون حفل افتتاح الفندق، المكوّن من 164 غرفة ضمن مجمع يضم مركز تسوّق وشققاً سكنية ومركز أعمال ومصحّة على مساحة 20 ألف متر مربع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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